Todo puede pasar en sólo un día en el mundo xeneize. 24 horas son una eternidad en Boca y este sábado 21 de mayo, a horas de la final de la Copa de la Liga vs. Tigre no fue la excepción: Sebastián Battaglia mete mano para el duelo, hay dos refuerzos para junio cerrados y Teo Gutiérrez elogió al Xeneize.

Battaglia meterá mano para la final y relegará a uno de los más aclamados por los hinchas

Al plantel de Boca le quedan dos partidos muy importantes para cerrar el semestre: este domingo disputará la final de la Copa LPF frente a Tigre, mientras que el jueves 26 de mayo intentará meterse en los Octavos de Final de la Copa Libertadores recibiendo a Deportivo Cali.

Claramente, Battaglia sabe lo que está en juego y que no serán partidos fáciles de transitar. Y con el grupo enfocado en lo que será el duelo en Córdoba, ya que primero apuntan los cañones al certamen local, el DT realizará algunas variantes respecto a quienes igualaron ante Corinthians.

Si no ocurre nada extraño, este domingo, Boca alineará en el Mario Alberto Kempes con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Boca vs. Tigre: el mal recuerdo del Pipa Benedetto ante el Matador a horas de la final

Boca y Tigre serán los grandes protagonistas de la final de la Copa de la Liga Profesional. En la previa, del lado del Xeneize un recuerdo hace que los hinchas se agarren la cabeza. Y claro, Darío Benedetto también se tomará esta definición como una revancha personal después de lo que pasó en el 2019.

El equipo de Sebastián Battaglia tendrá una nueva final por delante y el sueño de volver a gritar campeón es enorme. Pero claro, un flashback se le viene a la cabeza a los simpatizantes xeneizes que se ilusionan con que el Pipa pueda revertir aquella imágen de hace tres años.

Aquel día, Darío Benedetto erró goles de todos los colores y ¡hasta pegó dos tiros en los palos! Para colmo, después del duelo estuvo lesionado y se marchó con rumores que aseguraban que había acusado una lesión inexistente. Ahora, tendrá revancha con la camiseta de sus amores. ¿La aprovechará?

Sonríe Battaglia: Boca tiene asegurados dos refuerzos para junio

Mientras el plantel se prepara para el cierre de la primera mitad del 2022, el consejo de fútbol de Boca ya piensa en el mercado de pases. El equipo se prepara para dos partidos importantísimos: la final de la Copa de la Liga y el cierre del grupo en la Copa Libertadores. Y los dirigentes apoyan a los jugadores mientras ya piensan en lo que serán los movimientos de mitad de año.

Antonio Mohamed, director técnico de Atlético Mineiro, confirmó la salida que ya todos daban por hecha: Cristian Pavón se irá del Xeneize en condición de libre y se sumará al club brasileño. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó también que hay dos refuerzos asegurados para junio.

Según informaron en TNT Sports, Gonzalo Maroni y Jan Hurtado regresarán a Boca a mitad de año. Sus préstamos se terminan y deberán presentarse a entrenar con el plantel azul y oro en la pretemporada, a la espera de una decisión sobre el futuro de la carrera de ambos.

Gareca y un fuerte respaldo a Zambrano por su nivel en Boca

La lesión de Carlos Izquierdoz y la sanción de Marcos Rojo en Conmebol hicieron que, durante varios meses, Boca tenga que ir alternando en su dupla defensiva. Por este motivo, Sebastián Battaglia le dio mucho rodaje a Carlos Zambrano, quien cumplió con buenos rendimientos y se ganó el lugar como tercer central.

Esta situación no solo benefició al jugador sino también a su selección. Ricardo Gareca, DT de Perú, destacó en conferencia de prensa el nivel del "Kaiser": "El presente es mérito de él. Nosotros podemos creer porque estamos convencidos en ellos, después pueden atravesar diferentes dificultades: discontinuidad, que el técnico no lo ponga, competencia, jugadores importantes en su puesto".

"Lo más importante para la selección es que estén entrenando en condiciones normales, sin lesiones y sin problemas que lo marginen", sostuvo el "Tigre", quien confirmó a Zambrano y a Luis Advíncula como convocados para el repechaje del Mundial de Qatar 2022. Perú irá en busca de una plaza en la Copa del Mundo.

A Teo Gutiérrez le preguntaron por Boca y soltó una respuesta impensada: "Es uno de..."

Si hay alguien que sabe de tener duelos picantes contra Boca, es Teófilo Gutiérrez. El colombiano, de muchos episodios polémicos en La Bombonera vistiendo los colores de River, Racing y Rosario Central, volverá en busca de la clasificación de Deportivo Cali y de sacar al Xeneize de la Copa Libertadores.

Su relación con los hinchas del club de la Ribera tiene varios episodios, aunque el más recordado es el de sus gestos tras convertirle jugando para el Canalla, lo que le valió una expulsión en el empate 1 a 1 en 2016. Por todo esto, la respuesta del delantero tras ser consultado por el choque del próximo jueves llamó mucho la atención.

Lejos de cualquier chicana, el atacante de 37 años le tiró flores a los de Sebastián Battaglia: "Uno siempre quiere jugar contra los mejores equipos y Boca es uno de esos, sin duda. Es copero, al igual que River, Palmeiras, Flamengo. Y para eso, uno tiene que prepararse muy bien. Lo hemos hecho muy bien", dijo en ESPN.

Malena Galmarini criticó a Riquelme y apuntó contra Villa: "Le tengo miedo como mujer"

Las declaraciones de Juan Román Riquelme sobre la situación de Sebastián Villa siguen generando repercusiones. Esta vez Malena Galmarini, titular de AYSA y esposa de Sergio Massa, gran amigo del ídolo de Boca, apuntó contra el vicepresidente del Xeneize por sus dichos tras la nueva denuncia que recibió el delantero.

En Radio La Red, Galmarini se quejó por la nueva acusación a Villa: "No pasó nada con la denuncia anterior y ahora está en la situación en la que está. No quiero hablar demasiado porque alguno va a decir que lo quiere sacar de la cancha porque le tiene miedo". Y agregó: "A Villa no le tengo miedo como hincha de Tigre, por el partido, le tengo miedo como mujer".

Malena también criticó a Riquelme: "Más allá de la excelente relación que tenemos con Román, que ya todos saben, creo que fue una frase desafortunada cuando dijo que ‘Lo que pasa fuera de la cancha, no es un problema del club’". "Todos tenemos que entender que si a un jugador de fútbol, que es ídolo en el club y es parte de uno de los equipos más importantes de la Argentina con el peso que tiene, le pasan estas cosas y no pasa nada, estamos dando un pésimo ejemplo de impunidad", sostuvo.

La sorpresiva frase de Wayne Rooney sobre Boca que enorgulleció a todos los hinchas

Después de su paso por Boca en 2014 y tras su estadía a préstamo en Estudiantes de La Plata, Luciano Acosta se fue al DC United de la MLS de Estados Unidos. Y allí jugó cuatro temporadas, entre 2016 y 2019. En ese lapso, el delantero tuvo la posiblidad de compartir equipo con Wayne Rooney.

En una charla con "Sportscenter" (ESPN), "Lucho" recordó esa época en la que vivió el día a día de la MLS junto a una de las leyendas del fútbol inglés. "Los años que estuvimos juntos íbamos a comer y eso... Teníamos una buena amistad. La relación dentro de la cancha también era buena. Nos escribíamos mensajes, desayunábamos juntos, nos contábamos anécdotas...", mencionó.

Pero eso no fue todo: Acosta también contó qué le dijo Rooney sobre Boca. "Wayne me dijo una vez: 'Yo creo que hubiese sido un buen jugador para Boca'. Creo que fue en el último año, teníamos una buena relación fuera del campo. Hablábamos de todo, nos contábamos anécdotas. Le pregunté si Boca o River y me dijo que creía que hubiese sido un buen jugador para Boca", manifestó Luciano.

Jugó en Boca con Riquelme y avisó que no descarta el regreso: "En algún momento voy a volver"

Se viene un mercado de pases con mucha intensidad para Boca. El consejo de fútbol ya se prepara para una ventana con mucha acción, tanto en renovaciones como en salidas y refuerzos para el plantel azul y oro. En este contexto, un exjugador del club se postuló para volver.

Su explosión con la camiseta del Xeneize se dio con Juan Román Riquelme como socio, quien lo ayudó a sumar sus primeras armas como futbolista. Su paso fue fugaz porque rápidamente se fue pero aún así siente un profundo cariño por el club y la gente y por eso está dispuesto a volver: Luciano Acosta se ofrece para ser una incorporación más.

En una charla con "Sportscenter" (ESPN), el delantero no ocultó su deseo de retornar a Boca, algo que ya mencionó en más de una ocasión. "Sueño con volver. A principios de año dije que quería volver y no se dio. Pero me gustaría. En algún momento voy a volver y sino volveré como un hincha más y estaré alentando a Boca", aseguró.

¿Se va de Boca? El futuro de Almendra estaría en otro equipo del fútbol argentino

Si bien el Consejo de Fútbol se mantiene en la postura de no cederlo a préstamo, Almendra está presionando para que lo dejen emigrar, ya que solamente quiere jugar y sabe que en Boca no lo podrá hacer. Al menos por el tiempo que Battaglia continúe al frente del equipo. Y aparecieron dos equipos muy interesados en quien supo vestir la camiseta de la Selección Argentina Sub-20.