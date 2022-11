Boca atreviesa las primeras horas del mercado de pases con incertidumbre respecto a Agustín Rossi, ya que se supo que Flamengo avanzó fuertemente por él y estaría cerca de marcharse rumbo a Brasil. En paralelo, siguen activando negociaciones por refuerzos en la zona defensiva y apareció un rumor sobre un regreso al club de Carlos Bianchi. Esto y más, en las últimas 24 horas transcurridas en Brandsen 805. Enterate de todo acá.

Flamengo avanzó por Rossi y podría marcharse libre

Si bien en Boca hicieron un "esfuerzo enorme" -según confirmaban desde el Consejo del Fútbol e incluso el propio Riquelme- para poder renovarle a Agustín Rossi, la realidad es que esta cuestión estaría cada vez más lejos de lograrse, ya que el arquero pretende un monto económico altamente superior al ofrecido por Boca y por eso, la extensión de su estadía en la Ribera estaría a punto de cerrarse con un final negativo para el club azul y oro.

Es que mientras el Xeneize le acercó la oferta final a Rossi, que en realidad es la misma propuesta salarial a nivel económico pero con una baja en la cláusula de rescisión y en la duración de su contrato, apareció Flamengo como competidor y, con una billetera mayor que Boca, se le complicó la continuidad del arquero estrella a Riquelme y compañía.

Hace días se conoció desde Brasil que el Mengao ultimaba detalles para concretar la llegada de Rossi y este martes por la noche revelaron los detalles de la operación que están elaborando en el club de Río de Janeiro para cerrar el fichaje el arquero argentino que reemplazaría a Diego Alves, su histórico arquero que se despedirá del Fla a fin de año.

Según confirmaron Germán García Grova y César Merlo, Flamengo tiene avanzado el arribo de Agustín Rossi y le ofrecieron un millonario contrato por 5 años. "La intención es viajar a Argentina y negociar con Boca para que no se vaya libre", expresaron los periodistas en sus redes sociales, aunque también confirmaron que en caso de no llegar a un acuerdo con el Xeneize, esperarán hasta el 1 de enero del 2023 para hacerle firmar al ex Lanús un precontrato para quedarse con el pase en su poder a partir de junio.

En caso de suceder esto, en las últimas horas también se conoció que la idea de Boca es "colgar" a Rossi como ocurrió con Cristian Pavón este 2022 con su salida a Atlético Mineiro. Sea como sea, parecería que los días en el Xeneize están contados para Rossi y que incluso ante Racing en San Luis pudo haber sido su último partido bajo los tres palos de la Ribera.

En Huracán hablaron de Merolla nuevamente

Gustavo Mendelovich, vicepresidente primero del club de Parque Patricios, habló del tema del pase de Merolla en "El Show de Boca" (AM 990). "Hubo algunos llamados de parte de Boca, sé que hablaron con David (Garzón, el presidente del club). Esto va a llevar su tiempo, es un mercado de pases largo. Como toda negociación, y más en este mercado amplio, va a llevar tiempo la definición", dijo.

"Román se comunica con David, hablan entre ello. Después nosotros lo charlamos en nuestra mesa chica y vamos un poco delineando el panorama, pero el que se comunica es Román", agregó Medelovich. Y siguió: "Siempre hubo preguntas desde afuera por Merolla, desde España precisamente, pero nunca se avanzó de forma oficial. Es un jugador en el que se fijan mucho por su altura, porque es zurdo, porque es capitán... Y no hay muchos centrales zurdos".

¿Es posible que el porcentaje del pase de Franco Cristaldo que tiene Boca sirva como parte de pago? "Decir una cifra no sería correcto, porque después en las negociaciones puede pasar cualquier cosa. Cristaldo es una pieza fundamental del equipo, anduvo muy bien este torneo, veremos qué depara su destino futbolístico, pero para nosotros es una pieza importante", respondió el dirigente. Y cerró: "Que sea lo mejor para Huracán y para el jugador: si Boca considera que es un buen refuerzo, seguramente vamos a llegar a un acuerdo".

Los 4 jugadores de Boca que seguirán entrenándose

Boca jugó el último partido oficial de la temporada 2022 el domingo en San Luis frente a Racing, por el Trofeo de Campeones 2022. Tras la vuelta a Buenos Aires, el plantel profesional fue licenciado hasta el 6 de diciembre. Por ese motivo, todos los jugadores se fueron de vacaciones.

De a poco empezaron a aparecer varias publicaciones en las redes sociales: los futbolistas extranjeros volvieron a sus países y otros tantos ya están de viaje. Sin embargo, se supo que cuatro integrantes del equipo decidieron quedarse para trabajar en el predio de Ezeiza.

El periodista Emiliano Raddi dio los nombres: "A pesar de que el resto del plantel está licenciado por vacaciones, Romero, Zeballos, Rojo y Payero (que sufrió un esguince de tobillo) trabajan en el predio de Ezeiza para recuperarse de sus respectivas lesiones".

La idea de Sergio Romero, Exequiel Zeballos, Marcos Rojo y Martín Payero es acelerar sus recuperaciones para estar a punto en el arranque de la pretemporada, que fue adelantada al 7 de diciembre. El cuerpo técnico quiere tenerlos en condiciones y por eso este adelanto en el trabajo de rehabilitación es clave.

El rumor sobre el regreso de Bianchi a Boca

¿Carlos Bianchi puede volver a Boca? Esa es la pregunta que circula en el Mundo Boca en las útlimas horas luego de conocerse un rumor sobre esto. Es que el periodista Marcelo Benedetto reveló en ESPN que la posibilidad estaba latente, algo que lógicamente ilusionó a los hinchas xeneizes con un posible regreso del máximo entrenador en su historia al banco de suplentes.

Sin embargo, ¿cuáles son las posibilidades de que esto suceda? Si bien no son nulas, tampoco son 100% concretas pese a que el jornalista también confirmó que habrá una reunión entre Riquelme y el "Virrey" y circuló por las redes que hubo un encuentro con Jorge Amor Ameal. Cabe descatar que Bianchi no dirige desde 2014 tras su salida en su último ciclo en la Ribera y tiene 73 años, además de haber manifestado en reiteradas ocasiones que no iba a ser más DT.

Pero, en este rumor que fue creciendo con las horas, aparece como chance que Bianchi se sume a Boca, pero no como entrenador sino como un apoyo de Hugo Ibarra, siendo una especie de tutor para un DT Xeneize que si bien ya logró un título en su corto ciclo al mando de Boca, no deja de estar dando sus primeros pasos en el rubro y podría tener junto a él a alguien como el Virrey, a quien supo tener como director técnico durante años.

De esta forma, la postura que se adopte en la Ribera con Ibarra y la propia decisión del formoseño de como sería el armado del cuerpo técnico a partir del 2023 serán las claves para que esta probabilidad pueda convertirse en realidad.

Claro está que no deja de ser una posibilidad y algo que confirmará conforme pasen los días, pero la chance que Carlos Bianchi regrese a Boca en algún rol aún a especificar parece estar también dialogada puertas adentro de Brandsen 805 y sin dudas que ante eso, los hinchas se ilusionan. ¿Se dará?

El nuevo posible reemplazante de Rojo

La rotura de ligamentos que sufrió Marcos Rojo en el partido frente a Sarmiento de Junín le generó un enorme dolor de cabeza a todo el mundo Boca. Y no es para menos, ya que el capitán del equipo que comanda Hugo Ibarra estaba en un alto nivel futbolístico, siendo uno de los grandes responsables de la racha positiva azul y oro, y que derivó en la obtención de la Liga Profesional.

Después de que Juan Román Riquelme comenzara a buscar diversas opciones, donde aparecieron los nombres de Walter Kannemann, Alexis Duarte y Lucas Merolla, entre otros, desde el Consejo de Fútbol se pusieron un nuevo objetivo en el horizonte, e irán detrás de sus pasos.

A lo largo de las últimas horas, y como ya había ocurrido en mercados anteriores, según indicó el periodista Emiliano Raddi en SC Night, Riquelme posó sus ojos en el zaguero central colombiano, William Tesillo. Actualmente, el zurdo de 32 años se encuentra en las filas de Club León, en México, donde posee contrato hasta mediados del 2023, y es bien considerado por el entrenador portugués, Renato Paiva.

A mediados de 2020, cuando se atravesaba la pandemia por COVID-19, el Xeneize fue a buscar a Tesillo, y si bien no se produjo su arribo, meses más tarde fue el propio zaguero quien confesó lo cerca que estuvo de arribar al fútbol argentino: “Estuve cerca de ir a Boca, pero no se pudo. En León estoy muy contento, pero si en algún momento se presenta la oportunidad, ¿por qué no ir?”, le indicó a AS México.

En aquel entonces, quien entabló la negociación fue Jorge Bermúdez, uno de los miembros del Consejo de Fútbol. “Es algo que me puso muy orgulloso, que se interesarán en mí, porque todos sabemos lo que representa Boca, no solo en el fútbol argentino, sino a nivel mundial. El fútbol argentino es súper competitivo, tiene grandes equipos, cualquier equipo puede ser campeón. En algún momento me gustaría poder estar ahí”, destacó Tesillo, quien ahora vuelve a aparecer en el radar boquense.

Plena confianza en Boca por Brey

Desde que Juan Román Riquelme se hizo cargo del Consejo de Fútbol, priorizó que los equipos de Boca sean conformados por mayoría de juveniles para que sigan los pasos de los referentes. Y es algo que tratará de continuar con el próximo mercado de pases.

Para lo que será el 2023, más allá de lo que conllevará a la renovación del contrato de Hugo Ibarra, que aún está en observación, los dirigentes del Xeneize están pensando en lo que será la conformación del plantel. Y allí podría ingresar uno de los mejores juveniles que tienen en consideración.

Después de ganar el Trofeo de Campeones de la divisional reserva, el entrenador Mariano Herrón se refirió al presente de la categoría y sorprendió a más de uno con una declaración que se relaciona con uno de los jugadores que está en conflicto con la Comisión Directiva por su contrato.

El entrenador de la reserva fue claro al referirse a lo que será el próximo año, y sostuvo que Leandro Brey tiene grandes chances de ser el reemplazante de Agustín Rossi, quien todavía no acordó su continuidad: "No tengo dudas que Brey va a ser el arquero de la primera de Boca en el futuro", sostuvo en diálogo con D-Sports Radio.

Luego de sorprender a todos los fanáticos del Xeneize, sobre todo porque dio a entender que Rossi no continuará en la institución, explicó que Brey "es de esos arqueros que responden y te dan seguridad. Ha jugado todos los minutos del campeonato de reserva".