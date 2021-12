Dos días pasaron ya desde la consagración de Boca en la Copa Argentina y en el Consejo del Fútbol no pierden tiempo, ya que volvieron a sonar por los pasillos de La Bombonera empezar a resonar nuevos nombres para que sean refuerzos en 2022. Mientras tanto, Carlos Tevez habló y fue bastante picante contra Riquelme y esta dirigencia.

Tevez y una chicana a River

El ídolo xeneize habló en TyC Sports y chicaneó a River: "Sería muy flojo de mi parte no reconocer que River juega mejor que Boca", comenzó el Apache. Pero enseguida sacó pecho: "Pero ojo, este es el mejor River de la historia y nosotros seguimos ganando títulos".

Tevez explicó la situación de una de las joyas de Boca

A Carlitos le preguntaron sobre qué opinaba de la ausencia de Alan Varela, a lo que llamativamente respondió: "Los chicos no son los mismos que antes. Ya son grandes. 'Chico' a Varela no se le puede decir porque ya es papá", aclaró Tevez en primera instancia. "No es fácil cuando ya debutan grandes y tenés que llevarlos porque parece que se comen el mundo porque debutaron en Boca. Yo era chico, tenía 17 años, jugaba en Boca pero jugaba con mi papá y mi mamá", agregó.

Tevez y un picante análisis de la noche en que Riquelme habló con el plantel de Boca

A Tevez le preguntaron sobre el episodio donde Riquelme bajó al plantel de Boca del micro, y su respuesta fue picante: "Si yo estaba, no bajaba. Eso estaba claro, todos lo dicen. Ya estábamos en el micro... Si ya estábamos todos ahí, si yo estaba le hubiera dicho que venga él y nos felicite arriba del micro. Era lo más correcto, sino nos teníamos que bajar todos"

La condición que puso Tevez para seguir en el fútbol profesional

"Por momentos me pica el bichito de jugar y por momentos no. Uno es ganador, vaya a donde vaya siempre voy a querer ganar. Me conozco, sé que si vuelvo a jugar y voy a un lugar tranquilo, voy a durar poco", detalló Tevez en TyC Sports.

La lesión de un titular en la Copa Argentina

Luis Advíncula culminó el compromiso en Santiago del Estero que terminó con la coronaciónde la Copa Argentina con una molestia en el aductor izquierdo, lo que complica su presencia ante Central Córdoba. Le harán estudios.

Paredes habló de su futura vuelta a Boca

El crack de la Selección Argentina habló en ESPN sobre su carrera y, entre tantos temas, llevó al debate su posible vuelta al club que lo formó, haciendo que todos los hinchas de Boca se ilusionen con su regreso.

El 9 campeón con Boca que está cerca de volver al fútbol argentino

Mauro Boselli, con 36 años, se encuentra jugando en Cerro Porteño de Paraguay, pero parece que sus días en el Ciclón Paraguayo están terminados por "temas personales con el club", según detalló el periodista César Luis Merlo, quien también informó que el surgido en Boca está en el radar de Estudiantes de La Plata.

Dos son de Selección: las 4 figuras que quiere Riquelme para el Boca 2022

Román quiere jerarquía para este mercado de pases que se le viene a Boca, entre ellos están dos jugadores de selección como Ángel Romero y Christian Cueva, mientras que también apunta a dos pibes con mucha proyección con Agustín Canobbio de Peñarol y Facundo Farías. Quien más cerca está de sumarse es Romero, quien decidió algo fundamental para que se destrabe su llegada, además de que Mariano Closs dio una noticia clave sobre esto. Además, el descenso de Gremio podría hacer que dos jugadores lleguen al club de la Ribera.