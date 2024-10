Independiente contraatacó a Tevez tras la denuncia pública por una deuda salarial

A lo largo del último tiempo, Independiente estuvo en todas las tapas de los diarios y revistas por situaciones ajenas a lo deportivo. Los enormes problemas financieros que surgieron a raíz de la gestión comandada por Hugo Moyano y su sucesor, Fabián Doman, dejaron a la conducción de Néstor Grindetti al borde de la quiebra. De hecho, cuando el actual presidente se encargó de contratar a Carlos Tevez, quien dejó su cargo en mayo de 2024, lo hizo a un bajo costo contractual.

Entre algunos malos resultados y las peleas que tuvo con diferentes arbitrajes, donde en más de una ocasión denunció públicamente que tanto el colegiado Pablo Dóvalo, como así también Federico Beligoy, el Director nacional de arbitraje de Asociación del Fútbol Argentino, y Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA, buscaban perjudicar a la institución a la que dirigía, decidió presentar la renuncia.

El tiempo pasó, en el Rojo buscaron nuevos horizontes y luego de varios meses, Tevez sostuvo ante los medios de comunicación que los de Avellaneda todavía le adeudan parte de su contrato. “En Independiente me mintieron. Todavía no me pagaron lo que me deben, fui casi gratis. No quiero ir a la Justicia, pero es algo que estoy pensando. Fui en el peor momento y la Comisión Directiva me falló”, explayó el oriundo de Fuerte Apache en plena rueda de prensa. Pero según pudo saber BOLAVIP, la situación es al revés.

Desde la Comisión Directiva de Independiente afirman que dentro del vínculo contractual con Carlos Tevez existía una cláusula en la que se establecía que si abandonaba su cargo antes del año de contrato, él debía abonarle al club una suma de 300 mil dólares. Incluso, le explicaron a este medio que la deuda que mantienen con el ex delantero de Boca corresponde a dos meses de sueldo (alrededor de 200 mil). Pero como fue él quien decidió ponerle fin a su estadía, la cuenta da que el ganador de la medalla dorada en Beijing 2008 es quien le debe a los de Avellaneda alrededor de 100 mil dólares.

Carlos Tevez en pleno conflicto con Independiente.

Los números de Carlos Tevez en Independiente

Durante todo su paso por Independiente, donde se registraron 31 encuentros dirigidos, fueron 14 los triunfos, 10 los empates y 7 las caídas que tuvo Carlos Tevez. Obtuvo el 56.99% de los puntos.

El futuro de Carlos Tevez

Luego de lo que fue su paso por Independiente, el entrenador de 40 años se refirió a lo que será su futuro en la profesión. Incluso, apareció en el radar de San Lorenzo, que perdió a Leandro Romagnoli tras el empate contra Godoy Cruz en Mendoza, donde Francisco Fydriszewski falló un insólito penal.

“Uno va a seguir dirigiendo. Sabemos que en Argentina es muy difícil, pero sí voy a seguir dirigiendo. Todo es muy resultadista y el trabajo a veces se tapa por situaciones que no están al alcance de un técnico, no se valora lo que uno hace como entrenador. Son puntos de vista que uno ve y siente“, comentó Tevez.