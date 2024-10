Dirigió a Tévez y Agüero, tenía un contrato de 100 millones y culpó a los jugadores de su despido: “Tienen que asumir la responsabilidad”

Lo que sucede en Arabia Saudita, en relación al mundo del deporte, es la clara muestra que el dinero no lo puede todo. Hace años están empecinados en tener una liga de fútbol competitiva y la realidad es que no lo logran, pese a tener a futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo, Neymar o Karim Benzemá. En lo que respecta a la selección nacional, hace poco más de un año contrataron al italiano Roberto Mancini para que se haga cargo y le ofrecieron un contrato de 100 millones de dólares, el cual aceptó.

Pero la realidad es que los resultados no se dieron en estos catorce meses y apenas obtuvo siete victorias en los 18 partidos que dirigió. En lo que respecta a la clasificatoria para el Mundial 2026, Arabia Saudita marcha tercero en el Grupo C de la tercera ronda y no le alcanzaría para meterse de manera directa en la Copa del Mundo. Este presente irregular hizo que la dirigencia tome la decisión de despedir a Mancini.

Mancini contra los jugadores

Algunos medios italianos confirmaron que hace tiempo la relación entre Roberto Mancini y los jugadores de la Selección de Arabia Saudita lejos estaba de ser ideal y eso quedó ratificado con las declaraciones del entrenador italiano luego de ser despedido: “A veces pienso que los jugadores tienen que asumir la responsabilidad”.

Además, agregó: “ En mi vida, cuando era jugador, asumí la responsabilidad porque es fácil decir que es culpa del entrenador. Es demasiado fácil, pero muchas veces no es así. Porque cuando el entrenador le enseña todo al equipo y han mejorado como equipo, después, algunos jugadores tienen que poner en el campo algo de Calidad, si no lo tienen, claro que es difícil”.

Roberto Mancini. (Foto: IMAGO).

Tévez y Agüero, piezas importantes de los años dorados de Mancini

Luego de un gran paso por el Inter, Roberto Mancini llegó a Manchester City para la temporada 2009/10 y allí permaneció durante casi cuatro años. Dirigió a figuras importantes del conjunto Ciudadano entre los que se destacan Sergio Agüero y Carlos Tévez. De hecho, el Kun fue determinante para su ciclo ya que agónicamente convirtió para que el City le gane 3 a 2 a QPR y obtenga la Premier League de 2012.

Publicidad

Publicidad

ver también Independiente contraatacó a Tevez tras la denuncia pública por una deuda salarial