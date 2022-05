A Riquelme se lo dejaron bien en claro: "Me encantaría que lo llamen desde Boca"

Para cualquier jugador, vestir la camiseta de Boca es un privilegio. Y mucho más si en la Comisión Directiva se encuentra el máximo ídolo de la institución azul y oro, como es el caso de Juan Román Riquelme.

El actual vicepresidente del Xeneize tiene bien en claro que deberá reforzar al plantel para ir en búsqueda de la séptima Libertadores, ya que precisará de extrema jerarquía, tal como incorporó en enero pasado. Sin embargo, durante las últimas horas se enteró que uno de los jugadores a los que le había puesto el ojo, podría darle la espalda.

Durante todo el mercado de pases correspondiente al verano argentino, Riquelme y Boca se pelearon con River por la adquisición de Facundo Farías. El delantero de Colón volvió al nivel que supo catapultarlo al interés del Consejo de Fútbol, por lo que de cara a junio lo irían a buscar. Y deberían actuar rápido, ya que podría irse al exterior.

“De Boca nadie me llamó, al club tampoco. Me han llamado de varios equipos de Europa y al club también. Mañana (miércoles) en la cancha van a haber varios scouting y directores deportivos de equipos europeos”, manifestó el tutor y representante de Farías, Martín Sendoa. Incluso, explicó que si Riquelme no se apresura, el destino del atacante estaría en el exterior.

A pesar de que todavía no hubo una propuesta por parte del Xeneize, el representante fue sincero para explicar cuál es el deseo que tiene el ariete de 19 años. “Me encantaría que a Facundo lo llamen desde Boca, pero vienen los equipos europeos con fuerza, a llevárselo. Va a tener que competir con los equipos europeos”, manifestó en diálogo con Cómo Te Va. Claramente, para los directivos no será nada sencillo adquirir a Farías.

Por otra parte, Sendoa fue categórico con respecto al futuro que tendrá el juvenil surgido de Colón, y le puso presión a Boca, ya que sostuvo que “de Europa lo buscan a Facundo de equipos muy grandes, y ya tomó la decisión si tiene que elegir un club”. ¿Será que continuará con su carrera en Argentina o definitivamente emigrará hacia el exterior?