Aaron Molinas se convirtió en uno de los futbolistas más pedidos por los hinchas de Boca. Con la cabeza siempre levantada, la claridad de los distintos y un juego muy similar (salvando distancias) al de Juan Román Riquelme, el pibe nacido en Lomas del Mirador se perfila como titular ante el Rojo. La gente sueña con que Battaglia le dé continuidad y Bolavip te trae la historia del joven futbolista de 21 años que tuvo que pelearla desde abajo.

La joyita del Xeneize dio sus primeros pasos en Flecha de Oro y Club Social y Deportivo Estrella, dos clubes de baby que rápidamente se dieron cuenta de sus condiciones. Luego, el enganche se probó en Vélez (donde no quedó) y en River, quien en un principio lo acogió y luego lo dejó libre. Allí fue cuando su vida comenzó a pintarse de Azul y Oro...

Aaron Molinas y sus primeros pasos en Boca

Mientras Martín Palermo se cansaba de hacer goles en el primer equipo y Boca salía campeón invicto de Torneo Apertura 2011 de la mano de Julio César Falcioni, Aaron Molinas llegaba al club de La Ribera con una valija pequeña repleta de sueños. Sólo tenía 11 años y en Inferiores ¡hasta comenzó de lateral derecho!

Sus destellos de calidad y sus controles hicieron que los entrenadores de Infantiles rápidamente pongan a Molinas más cerca de la mitad de la cancha. Allí se robó la mirada de todos. Y sin mucha exposición fue atravesando con grandes rendimientos su camino hacia la Primera División del Xeneize.

Aaron Molinas y un llamado que cambió su vida

En 2018, con 17 años, Aaron Molinas fue sparring de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia. Allí tuvo un roce clave. Aprendió a manejar la pelota en un fútbol en el que escasea el tiempo y rodeado de bestias del tamaño de Lionel Messi, Ángel Di María y Kun Agüero. Claro que se trajo fotos, pero también metió en el bolso experiencias y aprendizajes para el futuro.

Tras el viaje a Rusia, el volante creativo continuó rompiéndola en la Reserva del Flaco Schiavi y se ganó un lugar para realizar la primera pretemporada con el plantel profesional. Gustavo Alfaro fue el primero en confiar en él y ¡hasta lo incluyó en la lista de la Libertadores 2019! Luego, con Miguel Ángel Russo al mando, también estuvo en las ediciones 2020 y 2021. Pero fue la llegada de Battaglia la que hizo que los hinchas lo pidan a gritos.

Battaglia: el DT que necesitaba Aaron Molinas

Ya con Juan Román Riquelme dentro del club (es una de sus debilidades) y con Sebastián Battaglia dirigiendo el primer equipo, Molinas tuvo más chances de demostrar su calidad. Los botines negros y su forma de tratar a la pelota automáticamente trajeron a la mente de los futboleros el inicio del Torero, aunque él mismo se sacó esa mochila : "No me gusta compararme. Fue un jugador muy grande en la historia del club y yo estoy arrancando mi carrera. Me falta mucho".

Este sábado por la noche, el pibe tendrá una chance de oro. Será titular en el clásico ante Independiente y el juego de Boca pasará por sus pies. Román estará atento desde el palco, Battaglia seguramente hable personalmente con él para brindarle toda su confianza y los hinchas aguardan ansiosos su show. Después de tanta lucha, llegó el momento. A pensar, a jugar y a demostrar con los botines negro y la cabeza levantada.