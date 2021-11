La situación de un futbolista puede cambiar de un día para el otro. Tras un flojo ciclo en un equipo, el traspaso a otro puede significar una gran modificación en el nivel y el rendimiento de un futbolista. A pesar de eso, una figura recordó su salida de Boca y manifestó su bronca.

Se formó en las divisiones inferiores del Xeneize y llegó a ser una de las promesas del club. Sin embargo, quedó afuera del club de la Ribera por el típico corte previo a llegar a Primera División. Ahora le va muy bien en Independiente pero aún así Alan Soñora confesó que le dolió irse de Boca.

"Yo crecí en Boca, hice todas las inferiores y en Cuarta me dijeron que no me iban a tener en cuenta y me dejaron libre", señaló. Y explicó: "Lo tomé mal, uno nunca quieren que lo echen. Mi viejo estuvo ahí, me dijo que siga peleando por mis sueños y me probé en Independiente y me pude quedar".

Ahora en el "Rojo" se siente importante y no piensa en el futuro porque quiere disfrutar del presente. "Tengo contrato hasta diciembre de 2022 en el club, no pienso en irme, quiero seguir creciendo en este club. Cuando llegue el momento, si es algo que beneficia al club y a mí, lo evaluaremos", sostuvo en "¿Cómo te va?" (Radio Colonia).