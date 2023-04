Jorge Almirón llegó a Boca, fue presentado como nuevo entrenador y a los 20 minutos tuvo que entregar su primera lista de concentrados para enfrentar a San Lorenzo dos días después. Con el diario del lunes -o del jueves-, esa nómina se quedó corta de defensores, teniendo en cuenta que terminó jugando con Juan Ramírez de 3. Por eso, ya metió mano pensando en Estudiantes.

Lo primero que hizo el director técnico tras su accidentado debut fue subir defensores de Reserva a Primera División y dos de ellos aparecieron en la lista de convocados para el sábado: Valentín Barco y Lautaro Di Lollo. De hecho, el lateral izquierdo hasta tiene chances de ir de arranque.

La otra gran novedad de la lista es la vuelta de Exequiel Zeballos, ya recuperado de su lesión meniscal en su rodilla izquierda. El otro regreso es el de Marcelo Weigandt, otro que podría tener alguna chance gracias al bajo nivel de Luis Advíncula.

Estas no fueron las únicas decisiones fuertes de Almirón, porque también pasó la escoba. En la lista de convocados no aparecieron ni Esteban Rolón ni Nicolás Orsini, dos futbolistas muy mirados de reojo por el hincha. El club no reportó problemas físicos en ninguno de los dos, lo que deja claro que el motivo es 100% futbolístico.

