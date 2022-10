Mientras Boca está más vivo que nunca en el Torneo de la Liga Profesional, con la posibilidad de ganar más trofeos antes del Mundial de Qatar, en las oficinas del Consejo de Fútbol se está trabajando en el armado del plantel que comandará Hugo Ibarra en la próxima edición de la CONMEBOL Libertadores.

Durante este mediodía, el periodista Augusto César adelantó en ESPN F12 las renovaciones de contrato de Luis Vázquez y Agustín Sandez, posteriormente oficializadas por el club de La Ribera, pero puso puntos suspensivos al regreso de un juvenil que está brillando en el campeonato actual.

"Si llega a darse la posibilidad... ¿a quién elegiría Riquelme? ¿A Roger Martínez o a Mateo Retegui?", preguntó Martín Costa, panelista del programa que conduce Mariano Closs. La respuesta de César fue contundente: "Prefieren a Roger, a Ángel Romero... a cualquiera antes que a Retegui". Un panorama complicado para el goleador del Torneo LPF.

Con 15 tantos pasadas las 23 fechas del certamen, el exdelantero de Talleres, Estudiantes, entre otros, no deja de ser consultado por su posible regreso a Boca y su última respuesta sobre el tema sorprendió a más de uno. "No sé ni quiero saber", expresó Retegui ante la prensa sobre su situación deportiva. Siguiendo la línea de la información que proporcionaron en ESPN F12, "Chapita" no la tendrá fácil en cuanto a la consideración si pega la vuelta a La Ribera.