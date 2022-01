Defensa y Justicia fue uno de los mejores equipos del 2021 y por eso Sebastián Beccacece se quedó conforme. Sin embargo, el director técnico va por más en este 2022 y quiere seguir demostrando que puede darle pelea a los grandes. Por eso el entrenador le dio un aviso a todo el fútbol argentino.

"Nosotros para poder competir contra los mejores equipos y presupuestos tenemos que ir al límite, dar el 100% todos los días. Es una exigencia máxima, total", explicó en el Diario Olé. "Tenemos una pasión total, una disciplina y respeto acompañado por humildad. No aspiramos a ser Boca o River, ni queremos serlo, sentimos orgullo de representar este espacio, a la minoría", sostuvo.

En concreto, el DT se quejó porque toda la atención se lo llevan los dos clubes más grandes. "Hay un montón de equipos que tuvieron momentos buenos y lindos. Pero está todo centralizado en el fútbol, como ocurre con Argentina y Buenos Aires. Somos un reflejo del país, no somos ajenos a eso. Está muy centralizado en Boca y River, y nosotros no venimos a cambiar a eso", señaló.

"Está todo armado con lo que vende, obviamente Boca y River son los que tienen más hinchas y hay que ir por ahí, es todo un sistema, del que no estamos ajeno y lo entendemos. Me parece que arrancar de la escasez y lograr llegar a la élite merece tener reconocimiento", aseguró Beccacete. Y afirmó: "Como dije antes, no somos Boca ni River ni queremos serlo. Estamos orgullosos de ser Defensa".