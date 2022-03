La gran incógnita en la previa del Superclásico fue la presencia de Darío Benedetto, quien llegaba en plena recuperación de una lesión. Finalmente el goleador de Boca estuvo frente a River pero debió ser reemplazado en el entretiempo.

Sebastián Battaglia comentó que el "Pipa" estuvo con fiebre y por eso mandó a la cancha a Luis Vázquez. Y este martes, en una charla con "Un día perfecto" (Radio Metro), el delantero confirmó esa versión.

"De la lesión me sentí bien, cero problemas. Pero el día anterior al partido, en la concentración, tuve catarro y vómitos. No me sentía bien", mencionó Benedetto. Y agregó: "Antes de jugar estuve mejor pero cuando entré a la cancha me fui sintiendo mal de nuevo".

A pesar de que quería seguir jugando, el futbolista explicó que tomó una sabia decisión. "Tengo que pensar en el equipo, más allá de que uno quiere estar como sea. Se lo dije a Seba (Battaglia) y mandó a Luis (Vázquez), que jugó un partidazo. Me quedo con que se ganó, todos estamos a disposición del DT", aseguró.