Benedetto la picanteó después de que Boca le ganara a River: "Me encanta..."

Boca le ganó a River, en La Bombonera, después de 7 años. Los comandados por Hugo Ibarra fueron superiores desde lo actitudinal, se plantaron en el campo de juego frente a su gente y terminaron anulando a los dirigidos por Marcelo Gallardo tras el gol de Darío Benedetto.

A pesar de que en línear generales no fue un gran partido, para el Xeneize fue muy importante poder hacerse de los tres puntos, ya que de esta manera le mete muchísima presión al líder Atlético Tucumán.

Después de haber recibido muchísimas críticas por no convertir durante 10 partidos, Benedetto se reencontró con el grito de gol, le dio la victoria a Boca y ahora disfrutará de una semana majestuosa, repleta de felicidad. Y el Pipa arremetió con todo: "Me encanta cuando puedo cerrarles la boca a todos", aseveró en los micrófonos de ESPN luego del partido.

Más allá de picantearla y enviarle un mensaje a quienes lo han criticado durante el último tiempo, el ex Olympique de Marseille también dialogó con TNT Sports y confesó: "Estoy muy contento de tener la camiseta de Boca. La gente me brinda su cariño a pesar de que no convertia, esta racha en algun momento tenia que cambiar y gracias a Dios que fue en este partido".

Por otra parte, el 9 del Xeneize analizó el triunfo ante el rival de toda la vida y manifestó que "fuimos superiores a River, los presionamos durante 85 minutos y no los dejamos jugar. Tuvimos pocas situaciones, pero claras. Fuimos justos ganadores".