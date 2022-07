El delantero no titubeó a la hora de bancar al ahora excapitán de Boca.

Son días turbulentos en Boca Juniors. El equipo de La Ribera cambió de entrenador tras el despido de Sebastián Battaglia, quien fue apartado del cargo luego de la dolora eliminación en Copa Libertadores ante Corinthians.

Como locales, los xeneizes cayeron en los penales frente al conjunto brasilero. Eso desató una enorme polémica en las internas del club, ya que salió a la luz la fuerte discusión que había tenido el plantel con el Consejo de Fútbol en la previa al choque de octavos.

Uno de los principales afectados por esta situación no fue otro que Carlos Izquierdoz. El capitán fue apartado del plantel y no fue titular ante San Lorenzo. Marcos Rojo, su compañero de saga, lo bancó en el festejo. Pero no fue el único referente en mostrar públicamente su apoyo al Cali.

En entrevista con ESPN, Darío Benedetto solo tuvo palabras de elogio para el defensor central. "No fue un mensaje para nadie, el grupo está más unido que nunca. Marcos fue a abrazar al Cali, que estaba un poquito bajoneado por encontrarse afuera, para darle confianza y que levante cabeza".

Por último, dejó en claro que el exjugador del Santos Laguna es una de las mejores personas con las que compartió plantel en su carrera: "Al Cali Izquierdoz lo quiero siempre en mi equipo, le voy a dar la cinta de capitán toda la vida". ¡Fuerte!