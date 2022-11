Durante el martes estalló una noticia que impactó a todos en Boca: trascendió que Jorge Bermúdez se iba del Consejo de Fútbol. Por un motivo personal, se comentó, el "Patrón" decidió regresar a Colombia y alejarse de sus funciones dentro del equipo de trabajo que comanda Juan Román Riquelme.

Para despejar las dudas, el colombiano habló de su situación y explicó el motivo de su salida del país. "Mi papá padece una enfermedad complicada desde lo mental. Es una demencia que se está convirtiendo en Alzheimer y complicó a mi madre, que es la única persona que vive con él. Eso me consternó mucho durante el último año", dijo.

En una charla con "El Show de Boca", Bermúdez aclaró un detalle importante: no se va de Boca. "No he tomado licencia, sigo haciendo una labor administrativa a la distancia, que es mi responsabilidad, sigo pendiente en los aspectos deportivos de cada categoría. Dejé las directrices del Vicepresidente y soy parte del Consejo, no me he desvinculado", sostuvo.

Por otro lado, se refirió a su relación con Riquelme y mencionó: "Seguramente no estemos de acuerdo en todo, pero siempre pusimos la amistad por sobre todo. Tenemos la mejor relación desde hace 25 años y cuando tuve que presentarle algo, lo hice". "Es un hombre que le entrega la vida a Boca y yo lo valoro. Por eso, quiero colaborar hasta donde pueda", sentenció Bermúdez.