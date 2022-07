En lo que va del mercado de pases, Boca no sumó incorporaciones. Es decir, aún no hizo un fuerte gasto de dinero. De hecho, el club de la Ribera pudo hacer algunos recortes: las salidas de Eduardo Salvio y Cristian Pavón significaron dos importantes sueldos que ahora el Xeneize no tendrá que pagar.

Sin embargo, hay una cuestión económica que preocupa a la comisión directiva y por eso se tomó una decisión. Trascendió que Boca le hará un reclamo a otro club del fútbol argentino por una cifra millonaria debido a una venta que "nunca existió".

El periodista Ignacio Bezruk informó que el Xeneize le reclamará a Talleres de Córdoba un total de 2.400.000 de dólares. El motivo: la dirigencia anterior le dio esa cifra al club cordobés en concepto de una "futura venta" de Pavón cuando el extremo estaba en su mejor momento. Sin embargo, esa transacción nunca se dio.

La decisión del delantero fue esperar a que se termine su contrato y sumarse a Atlético Mineiro de Brasil como jugador libre. Por eso Boca esperó hasta este viernes 1 de julio: ahora que el vínculo con Pavón se terminó y se confirmó legalmente que no hubo venta, el club quiere la plata que le había adelantado a Talleres en su momento.