Boca se ilusiona con un goleador de jerarquía pero ya le avisaron: "No es una operación sencilla"

En estos momentos, Boca está encarando varias negociaciones al mismo tiempo. Si bien el mercado de pases ya terminó, en el club de la Ribera trabajan anticipándose a los hechos y por eso hay varias operaciones de distinto tipo: renovaciones de jugadores del plantel actual, análisis de candidatos al puesto de DT y búsqueda de refuerzos para reemplazar a Exequiel Zeballos y para el mercado de diciembre.

En cuanto a esta última variable, se sabe que hay varios nombres que interesan al Consejo de Fútbol. Y también trascendió que son todos para incorporar futbolistas en el aspecto ofensivo. Sin embargo, ahora le avisaron a los dirigentes que uno de los que más les interesa es difícil de cerrar.

A lo largo de la última semana, distintos medios mexicanos vincularon a Roger Martínez con el conjunto azul y oro. El colombiano está en América de México pero, según se contó, quiere irse. Y la opción de jugar en Boca le interesa mucho.

Pero el periodista César Merlo informó en su cuenta de Twitter por qué no es una negociación fácil para el Xeneize. "Roger Martínez a Boca no es una operación sencilla. Aún no hay negociación cerrada con América. El futbolista, que el 30 de junio de 2023 queda libre, tiene la ya famosa traba del dólar en Argentina. Muchas aristas por cerrar en poco tiempo", aseguró. ¿Lo lograrán igual?