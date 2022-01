Los últimos días en Boca han sido fructíferos si hablamos del libro de pases. Darío Benedetto volvió al club y revolucionó a todo el "Mundo Xeneize" con su regreso; se espera que pueda debutar el próximo martes contra San Lorenzo para definir el torneo de verano. Mientras tanto, este lunes se hará la presentación de Nicolás Figal como segundo refuerzo oficial y "Pol" Fernández firmaría este martes. Un rendimiento impecable del Consejo de Fútbol en el mercado.

Lejos de quedarse conforme, el equipo que comanda Juan Román Riquelme continúa trabajando para cerrar, al menos, una incorporación más para el plantel de Sebastián Battaglia. El foco está puesto en la delantera y los apuntados no juegan en el fútbol argentino, con el agregado de que, de llegar, ocuparán el último cupo de extranjero que tiene el club de La Ribera para la próxima temporada.

Una de las novelas que aún continían en Boca es la de Ángel Romero. El paraguayo se quedó libre tras su paso por San Lorenzo y todavía no puso la firma para seguir jugando de manera profesional. El Consejo se contactó con él a principios de diciembre y el jugador no solo no respondió, sino que priorizó distintas ofertas en Europa para sumarse en este 2022. Los planes no fueron como el ex Corinthians lo esperaba y hoy se reflota la posibilidad de que se ponga la azul y oro, aunque la propuesta económica del Xeneize será menor debido a la inversión que se hizo por Benedetto.

Si la llegada de Romero no se puede concretar, Román tiene un plan B que ha sonado en varias oportunidades para arribar a Brandsen 805. Roger Martínez volvió a estar en la órbita del CdF en medio de una especie de reestructuración en la nómina del América de México. El colombiano siempre sedujo futbolísticamente a Riquelme desde que asumió en el club y ahora se presenta una nueva chance para poder sumarlo al plantel de Battaglia.

El reglamento indica que los clubes del fútbol argentino pueden disponer de seis jugadores extranjeros, pero solo cinco están habilitados para compartir cancha. El Xeneize hoy tiene entre sus filas a Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Frank Fabra, Carlos Zambrano y Luis Advíncula, por lo que solo queda un lugar disponible que podrá ser ocupado por Ángel Romero o Roger Martínez. Aún así, no se descarta una venta en Boca en las próximas semanas que extienda la lista reglamentaria, sobre todo entre los futbolistas cafeteros.