Darío Benedetto le abrió las puertas a su regreso a Boca y despertó la ilusión de todos los hinchas. El goleador tuvo un muy buen ciclo en el conjunto azul y oro y, dos años después de su salida, se refirió a la chance de volver al club: ¿es posible que se concrete?

"Lo dije en su momento cuando me fui de Boca: yo creo que a Boca voy a volver, así sea como hincha o como jugador. De alguna de las dos maneras voy a volver", manifestó el "Pipa" esta semana. Y ahora el que habló fue Christian Bragarnik, su representante y propietario del Elche de España, donde juega el delantero.

"No lo escuché, no lo sabía. Si dijo eso, voy a tener que llamarlo en otra función jaja. Porque yo estoy esperando que continúe y haga goles en el Elche, estamos contentos con su llegada", mencionó Bragarnik en Radio La Red. "El jugador es de Olympique de Marsella, tiene contrato hasta junio de 2022 con el Elche. Tengo una relación especial con él", agregó.

¿Hay chances reales? "Si Boca está interesado, habrá que ver y hablar con Marsella. No estoy al tanto de que se haya avanzado en una situación así. No sería una locura que Benedetto vuelva a Boca", respondió el agente. Y aseguró: "Me gustaría que siga en Elche pero jugadores de tal trascendencia... Tendremos que evaluarlo. No es una locura porque él siempre supo, y me lo dijo siempre, que su idea es terminar allá y volver a Boca".