Caruso Lombardi atacó a Benedetto por sus declaraciones: "No lo veo con humildad"

Como en sus mejores tiempos, Ricardo Caruso Lombardi vio luz en una polémica y se metió. El director técnico, que actualmente se desempeña como manager en Deportivo Español, no se quedó callado y opinó sobre el escándalo que atraviesa Boca tras la pelea entre Agustín Almendra y Sebastián Battaglia.

En una charla con Radio La Red, Caruso defendió a Battaglia porque considera que los jugadores del Xeneize le están faltando el respeto. "A Battaglia lo toman como un técnico de paso los jugadores. Tiene muchos pergaminos para dirigir la primera de Boca. No lo están respetando", aseguró.

Sin embargo, no criticó a Almendra tanto como a Darío Benedetto. A Caruso no le gustó que el "Pipa" hable del tema y así lo expresó: "Creí que Benedetto hizo el curso de técnico con las declaraciones que hizo. El jugador es compañero, esto tiene que decirlo el técnico".

Además, Ricardo se puso en el lugar de Almendra y Alan Varela y se animó a tirar: "A Benedetto no lo veo con la humildad que uno lo vio. Él no tiene que saltar, yo si soy Varela o Almendra no sé qué haría". ¿Le responderá el "Pipa"?