Caso Villa: revelaron por qué Boca no activó el protocolo de género

Tras conocerse la noticia de la nueva denuncia a Sebastián Villa, los hinchas de Boca se hicieron una pregunta en particular. A mediados del 2021, el club aprobó el Protocolo de Actuación Ante Casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/u Orientación Sexual, pero en este caso no lo activó y tampoco sucedió con Eduardo Salvio. ¿Por qué?

En la noche del viernes, la institución publicó un comunicado en el que avisa que "el departamento de Inclusión e Igualdad de la institución ya está a disposición". "Como en cada situación que involucre a una persona del club, Boca Juniors se pone a disposición, brinda el acompañamiento correspondiente y redobla sus esfuerzos para seguir creciendo como institución", agrega el texto.

Sin embargo, no se activó el Protocolo que contempla distintas sanciones para el futbolista. Desde apartarlo del plantel, algo que ya hicieron en 2020 cuando Daniela Cortés lo denunció por violencia de género, hasta darle salida del club. Y por este motivo Villa podrá jugar este sábado ante Racing.

¿Por qué Boca aún no tomó medidas con respecto a la situación del colombiano? Por decisión de la comisión directiva, según informó el Diario Olé, el protocolo solo se activará cuando la víctima realice una denuncia ante el Departamento de Inclusión e Igualdad de Boca. No pasó con Magalí Aravena, expareja de Salvio, y aún no sucedió con la mujer que acusa a Villa.