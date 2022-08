En el mundo Boca hay muchísimo revuelo por el posible arribo de Edinson Cavani, quien se está entrenando en Uruguay mientras espera una definición por su futuro. El delantero con pasado en Napoli, PSG y Manchester United tiene entre sus manos la oferta concreta por parte del Xeneize, pero también hay propuestas del fútbol europeo.

El mercado de pases en Argentina culminará el próximo lunes 8 de agosto a las 20 horas, por lo que Juan Román Riquelme y Boca están jugando con el calendario, y necesitan una respuesta inmediata. Y a pesar de que durante el mediodía de este viernes, desde España, afirmaban que la chance recalar en Brandsen 805 estaban descartadas, todo habría cambiado de parecer.

Desde Uruguay, y en la previa al partido por la segunda jornada del Torneo Clausura donde Nacional recibirá a Rentistas, el periodista Jonathan Pinasco dialogó con TyC Sports y fue contundente: "Puedo confirmar que Cavani va a jugar en Boca. Tiene todo arreglado con el club, están puliendo los detalles de rigor para que pueda viajar".

Luego de que la declaración causara una enorme impresión, ya que horas antes había quedado descartado porque el Matador habría aceptado la propuesta de Villarreal, según la información que brindó el periodista español Javier Isidro en la misma señal televisiva, Pinasco amplió que "hace 72 horas que desde el entorno del jugador bajaron la posibilidad de llegar al Villarreal. Hace mucho tiene todo acordado con Riquelme".

Por otra parte, el cronista uruguayo logró afirmar que para el ex delantero de Manchester United su arribo al fútbol argentino "no es un tema económico". Y añadió que "si Cavani no tenía su ilusión y deseo de jugar en Boca, Nacional tenia una oferta en la mesa para ofrecerle jugar con Suárez". Será cuestión de esperar...