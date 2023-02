El Boca de Hugo Ibarra encontró una necesaria victoria para enderezar su rumbo en el Torneo de la Liga Profesional 2023. En esta oportunidad, el vencido fue el Platense de Martín Palermo -homenajeado en la previa- por 3 a 1 con goles de Nicolás Figal, Miguel Merentiel y Norberto Briasco. Un desahogo tras la dura derrota contra Talleres.

Mientras en la tribuna había visitas internacionales, como la del basquetbolista NBA Jimmy Butler, desde su hogar también estuvo pendiente del partido Agustín Almendra. La figura que hoy no está en la consideración de Ibarra ni del Consejo de Fútbol por no renovar su contrato no le pierde pisada a sus compañeros y hoy se mostró en redes sociales viendo el encuentro contra el Calamar.

Además, hubo dedicatoria del volante para uno de sus grandes amigos dentro del plantel profesional azul y oro. "Golazo amigo", le escribió a Norberto Briasco tras el verdadero misil que soltó en La Bombonera para poner el 3-1 definitivo contra Platense. Un compañero fiel pese a la distancia.

La amistad entre ambos tiene larga data. Incluso Almendra y Briasco compartieron vacaciones a fines de 2021 junto a Marcos Rojo y Thiago Almada. Los logros deportivos se festejan como propios y el mediocampista que está próximo a irse de Boca le demuestra su cariño en Instagram.