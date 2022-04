Después del empate del sábado, Boca emprendió viaje hacia Colombia para hacer su debut en la CONMEBOL Libertadores ante Deportivo Cali. En certamen continental es el máximo objetivo del Xeneize para este 2022 y Juan Román Riquelme lo demostró en el último mercado de pases: a La Ribera llegaron Darío Benedetto, Pol Fernández, Óscar Romero, Nicolás Figal y Leandro Brey luego de un gran esfuerzo económico del club.

Si el equipo de Sebastián Battaglia logra su cometido en este semestre, de poder clasificarse a los octavos de final de la Libertadores, el Consejo de Fútbol tendrá la oportunidad en junio de poder adquirir nuevas figuras para jerarquizar el plantel de cara a la etapa más importante del torneo CONMEBOL. La danza de nombres ya se puso en marcha: sonaron Ángel Di María y Edinson Cavani, entre otros, y la gente se ilusiona.

En línea con la información de cara al próximo mercado de pases, el periodista turco Ekrem Konur, experto en fichajes, confirmó el interés de Boca en un jugador extranjero que estuvo muy cerca de firmar en 2020. Se trata de Mauricio Isla, el defensor chileno que no seguirá en el Flamengo luego de que su DT le bajara el pulgar.

El dos veces mundialista con La Roja fue tentado por Riquelme hace un tiempo y el propio lateral reveló los detalles de la charla con el actual vicepresidente del Xeneize. "Estoy contento de que me haya llamado. Él (Román) me dijo que me ha visto jugar en la selección chilena y quiere un jugador de mi trayectoria", contó Isla en el programa local Deportes en Agricultura.

"Si voy a Boca lo voy a vivir con una emoción tremenda por su hincha, su institución... pero hay cosas que se tienen que conversar", había expresado el chileno en 2020. Sin embargo, el defensor rechazó la propuesta de Boca y firmó con el Flamengo para vivir su primera experiencia en Sudamérica. Hoy, sin lugar en el Mengao, la posibilidad de que se ponga la azul y oro volvieron a estar latentes. ¿Llegará? ¿Es necesario? En junio se verá.