Trsa conocerse la noticia de que Agustín Rossi y Boca romperán relaciones en junio de 2023, tras no llegar a un acuerdo para la renovación del contrato del arquero, distintas posturas salieron a la luz en los medios de comunicación. Martín Arévalo, periodista de ESPN y La Red, fue uno de los más críticos con la gestión de Juan Román Riquelme al mando del fútbol del Xeneize.

"Por querer dialogar y buscar un acuerdo, padeció barbaridades. Todas con fin: dejarlo mal parado, y que la gente crea que pidió un dinero imposible", posteó el periodista sobre Agustín Rossi y su relación con el Consejo de Fútbol, a través de su cuenta oficial de Twitter. Posteriormente, Arévalo defendió su postura en un programa radial.

Leo Gentili, conductor en La Red, comenzó el debate sobre las cifras que trascendieron acerca de la oferta final de Boca al arquero. "No sé si se instaló, no salió del club", vociferó el locutor para generar la ira de su colega: "Te estoy diciendo que llamaron a los periodistas". Después del "no te enojes" de Gentili, Arévalo volvió a explotar y peor: "¿Cómo no me voy a enojar si sos un negador serial?".

Para retrucar, el conductor apeló a un viejo caso que tuvo lugar en Brandsen 805 con el vicepresidente e ídolo como protagonista. "Del club, me parece, no salió una versión oficial hablando de dinero. Como si salió, cuando Angelici era presidente, el contrato de Riquelme en cadena nacional y no te escuche tan indignado como hoy", disparó Gentili ante el desentendimiento de Arévalo.

"Te pido que me respetes", repitió el locutor en varias oportunidades mientras la discusión se acaloraba cada vez más, ya con tintes personales y metiendo colegas de la radio de por medio para defender sus posturas. No obstante, la situación no pasó a mayores y quedó ahí. Caliente, pero quedó.