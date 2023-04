Después de tanta espera en el Mundo Boca, de la mano de Jorge Almirón se empiezan a ver los primeros afianzándose en el plantel profesional para Valentín Barco. Luego de haber disputado solo tres partidos oficiales durante el 2021 (dos de ellos por necesidad) y sin haber visto minutos en todo el 2022 por conflictos contractuales y lesiones, con el arribo de un nuevo entrenador el "Colo" goza de la titularidad en el club en el cual se formó en todo el trayecto de inferiores.

En los dos partidos que ya lleva disputados consecutivamente ante Estudiantes y Deportivo Pereira por la Copa Libertadores, Barco demostró que es de esos futbolistas que no necesitan ser llevados de a poco y que, con solo 18 años, no le quema la pelota en sus pies y no le pesa la camiseta de Boca, ya que en ambos encuentros fue la figura del equipo.

Lógicamente, con el correr de los partidos a este nivel, el Colo irá despertando interés de clubes de la élite europea como ya lo hizo durante su trayectoria en la Reserva, y esto podría intensificarse aún más si tiene una buena participación en el Mundial sub 20 con la Selección Argentina. Y como en Boca ya estaban al tanto de esto, recientemente se dio una negociación contractual con Barco y su representante, Adrián Ruocco, en donde extendió su vínculo hasta diciembre de 2024.

En la misma, no se pudo elevar aún más su cláusula de rescisión valuada en 10 millones de euros cuando firmó su primer contrato profesional, por lo que para su valor y su potencial, resulta un número inferior al de otros futbolistas con el calibre de Barco siendo tan joven, ya que dimensionando, Alan Varela y Exequiel Zeballos -juveniles de Boca con potencial similar al del Colo- tienen una opción de salida de exactamente el doble. El Xeneize no pudo subirla debido a las exigencias del agente, en donde una de las condiciones para volver a negociar era que tenga más minutos en primera.

A fines de este año, será tarea del club volver a sentarse con el juvenil estrella para que se pueda dar una renovación y extensión por mayor tiempo, en donde también podría darse una subida en su cláusula. De momento, su vínculo es hasta diciembre de 2024 y su cláusula de salida de 10 millones de euros.