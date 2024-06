Este 30 de junio la Selección Argentina abandonará Miami tras su triunfo por 2 a 0 sobre Perú (con un doblete de Lautaro Martínez) en el cierre de la fase de grupos de la Copa América de Estados Unidos 2024, para emprender hacia la ciudad de Houston en donde afrontará el próximo jueves 4 de julio el duelo por los Cuartos de Final.

En el mientras tanto del vuelo y la espera para conocer su próximo rival (saldrá de Venezuela, México o Ecuador), dos jugadores de la Scaloneta estarán envueltos en una situación sumamente particular. Es que tanto Ángel Di María como Guido Rodríguez, en plena competición continental, quedarán con el pase en su poder una vez se hagan las 12 de la noche en Europa.

Por un lado, Fideo no coordinó su continuidad con el Benfica. Mientras que, por el otro, Guido Rodríguez transitó una situación similar en el Real Betis. Ninguno de los dos todavía tiene definido qué será de su carrera profesional una vez culmine su participación con la Selección Argentina en la Copa América de los Estados Unidos 2024.

¿Ángel Di María jugará en Rosario Central?

Rosario Central todavía no se resigna ante la chance de contar con Ángel Di María. No obstante, el contexto extrafutbolístico en el que debería darse su retorno al Canalla no es ni cerca el ideal. Las amenazas recibidas el último tiempo, hoy por hoy, son el principal obstáculo. Por eso, el club habría arrimado un plan con extremas medidas de seguridad para garantizar la integridad tanto del jugador como de su familia. Aún así, no es para nada el mejor escenario.

En efecto, otras opciones como la continuidad en el Benfica (Rui Costa, presidente de la institución lusa, se refirió al deseo de sostener la estancia del Fideo), un ofrecimiento que habría recibido recientemente del Besiktas de Turquía y el anhelo del Inter Miami (si consiguen un cupo adicional para jugador franquicia), aparecen como las opciones más viables.

Guido Rodríguez, sin Barcelona, espera por otras ofertas

El Fútbol Club Barcelona, mientras el entrenador era Xavi Hernández, vio en Guido Rodríguez una buena opción para sumar al mediocampo de cara a la temporada 2024/2025. Por eso, el ex River y Defensa y Justicia, declinó las propuestas de renovación del vínculo por parte del Real Betis.

Sin embargo, la repentina ruptura del lazo entre el Cule y Xavi (fue anunciada su continuidad en conferencia de prensa y a las tres semanas lo despidieron), y la llegada de Hansi Flick, frenaron su arribo al Blaugrana, por lo que su futuro, al igual que el de Di María, si bien fue relacionado con el Bayer Leverkusen, por el momento también está en el aire.