Un ex dirigente y arqutecto de Boca confirmó el monto que tendrá que pagar el Xeneize para efectuar el proyecto para ampliar el Alberto J. Armando.

¿Qué va a pasar con La Bombonera? La necesidad de ampliar la capacidad para las localías de Boca es cada vez mayor y desde la dirigencia aseguran que se busca hacer lo posible para realizar las obras de infraestructura necesarias para lograrlo. La principal problemática no pasa por cuestiones económicas, sino que son más las cuestiones estructurales y vecinas las que dificultan el proceso de ampliación del estadio.

Los vecinos apoyan un modelo y la dirigencia propone otro y las principales diferencias radican en la cantidad de lotes que el Xeneize necesita para un proyecto u otro. El Esloveno es el que proponen como el mejor los dueños de las casas y La Bombonera 360° es la que buscan realizan en Boca. Allí, en el primer proyecto solo se requieren comprar las dos primeras filas de casas de la calle "del Valle Iberlucea", mientras que en el modelo 360° es necesario adquirir en su totalidad las dos manzanas lindantes por esta calle, siendo en total 129 lotes.

¿Cuánto dinero le llevaría a Boca hacer dicha compra? El ex dirigente xeneize y arquitecto Pablo Abbatángelo reveló las cuestiones económicas que tienen que pagar en la Ribera para conseguir lo que tanto esperan: la ampliación de La Bombonera completando la zona de los palcos. En diálogo con el podcast "Era por Abajo", producido por Andrés Burgo, Alejandro Wall y Ezequiel Fernández Moores, Abbatángelo fue clarito.

"En 2017, el entonces presidente de Boca, Daniel Angelici, fue al Colegio Nacional Inmobiliario a pedir asesoramiento. El presidente era Héctor D’Odorico, que me convocó porque soy arquitecto y corredor profesional inmobiliario. Como me vio muy interesado, me puso a cargo de esa comisión y fui el nexo entre el Colegio Profesional y Boca. Yo tenía intereses de los dos lados. Se hizo un estudio pormenorizado de las 129 unidades funcionales de esas dos medias manzanas, realizado por ocho profesionales corredores inmobiliarios. Ese estudio determinó que el monto total para entonces estaba en 19.600.000 de dólares. Hoy, con la merma de los valores de las propiedades, estimamos que está entre 14 y 15 millones de dólares" comenzó el arquitecto.

Luego, informó como está el status de esas propiedades en relación a la venta o no de los lotes y no tuvo pelos en la lengua: "Solamente se niega un 15%, son 19 unidades funcionales, de las cuales siete pertenecen curiosamente a la misma persona, que nunca las habitó, y que es una persona ligada a la institución, y que las compró recientemente. Un 65% está en condiciones de vender ya. Y también hay un 20% que tiene alguna cuestión dominial, una sucesión inconclusa. Quiero desmitificar otra cosa que escucho: ninguna propiedad de las dos medias manzanas está tomada ni ilegítimamente ocupada. ¿Qué pasó? Nunca se tomó la decisión política de comprarlas. Decisión política del club por supuesto. De la dirigencia anterior; la actual tuvo que atravesar una pandemia y trajo una inacción total de dos años y pico en relación a ofertas", soltó Abbatángelo.

Los 15 millones de dólares para la compra de las dos manzanas no son los únicos que tendrá que desembolsar el Xeneize, sino que luego vendrán los gastos en infraestrura. El arquitecto Abbatángelo, sobre esto, cerró: "La capacidad sería de 80.000 espectadores. Tenemos que tener en cuenta que no solo se va a construir la cuarta cara sino que se debe aggiornar la totalidad de la Bombonera, darle las condiciones de accesibilidad y confort que el siglo XXI requiere. Si fuera solo la cuarta bandeja, tenemos que estar hablando de unos 35 millones de dólares. El reacondicionamiento de todo lo existente y ponerlo en condiciones, tenemos que estar hablando de otros 15 millones de dólares más. O sea, es totalmente factible para nuestra institución la compra y la ampliación. Repito: nunca existió la decisión política de hacerlo". Es decir, entre la construcción y los lotes, Boca tendrá que gastar un total de 65 millones de dólares para que La Bombonera 360° sea realidad.