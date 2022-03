A la hora de mencionar arqueros históricos de Boca es imposible dejar afuera de la lista a Roberto Abbondanzieri. Tuvo que aguantar un tiempo como suplente pero luego recibió la oportunidad que esperaba y demostró todas sus condiciones: fue figura en la gran mayoría de los 15 títulos que ganó en el club.

En una entrevista en TyC Sports, el "Pato" repasó su carrera y señaló que sabe del lugar que se ganó en la historia del Xeneize. "Considero que, por títulos y años de estar, sí, estoy entre los mejores. Me tuve que esforzar siempre porque si veía que aflojaba un poquito, no me veía tan bueno como para estar en ese arco", mencionó.

Abbondanzieri atajó 29 penales pero aún así no se siente un experto. "No soy un especialista, para mí el especialista es Goyco... Cuando era chico en juveniles me sacaban a los 90 minutos para poner al suplente a que ataje los penales jaja. Mi única espina fue en 2004, en la final de la Copa América, cuando no le pude atajar uno a los brasileros", manifestó.

Y luego sorprendió a todos cuando dijo que Agustín Rossi es mejor que él para las tandas en algunos aspectos. "Creo que tiene mejores cosas que yo porque ataja bastante. Eso es algo bueno que tiene un equipo como Boca porque el rival sabe que va a atajar Rossi y te da un poco miedo porque no sabés dónde tirarla", fue el comentario del "Pato". Gran elogio para el actual arquero xeneize.