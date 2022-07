Los hinchas de Boca están esperando la confirmación por el arribo de Edinson Cavani, quien más de una vez expresó su deseo de ponerse la azul y oro, como así también cumplir su sueño de treparse del alambrado para celebrar un gol como lo hacía su ídolo, Sergio Martínez.

A lo largo de las últimas horas, Juan Román Riquelme mantuvo un diálogo con el ex Manchester United, quien quedó en libertad de acción y está buscando un nuevo equipo para llegar con ritmo y rodaje al Mundial de Qatar, ya que será su última participación mundialista con la Selección de Uruguay.

Luego de que el periodista partidario del Xeneize, Sebastián Infanzón, afirmara en su cuenta de Twitter que "Cavani no tiene cerrado con ningún club y la semana que viene volverán a hablar. Al 9 le interesó saber si Boca le permitiría ir al predio de Uruguay una vez al mes", desde Uruguay llegó la noticia que sacudió a todo el territorio azul y oro.

El periodista charrúa, Guillermo Trasante, en Radio Oriental 770 afirmó que "Cavani será nuevo jugador de Boca. Está todo arreglado con el club de La Ribera, en principio contrato por 4 meses. El jugador dio el sí". Incluso, agregó que "está esperando que le llegue el contrato por escrito. Y que el vínculo se puede extender hasta diciembre de 2023 para jugar la Libertadores".

A pesar de esta información que sacudió al mundo Boca, según le comunicó el periodista uruguayo Rodrigo Vázquez a Bolavip Argentina, "el lunes puede haber novedades, pero no precisamente de Argentina. De todas maneras, no está descartado como parecía hace 10 días. Pero no es la prioridad". Claramente, todos los fanáticos del Xeneize están ansiosos por ver al Matador en La Bombonera y ya preparan sus gargantas para gritar los goles. ¿Se confirmará?