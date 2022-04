La denuncia de Magalí Aravena a Eduardo Salvio sigue dando que hablar y siguen saliendo a la luz algunos detalles de lo sucedido en la madrugada del pasado jueves. Ahora, mientras en Boca decidieron incluirlo entre los concentrados para este miércoles, se dio a conocer un nuevo chat entre el futbolista y su ex esposa.

Los mensajes los revelaron en Nosotros a la mañana (El Trece) y son de las 4 de la mañana de aquella noche, horas después del incidente captado por las cámaras. “Quisiste matar a la mamá de tus hijos por una mina. Yo solo quería hablar”, acusó ella. “No digas eso, Ma. Sabés que eso es imposible. Nunca en la vida pasaría esto. ¿Cómo me voy a cagar la vida así? Por favor te lo pido”, fue la respuesta del delantero.

“Y vos avanzaste, por eso me subí al capot. Salté porque me pasabas por arriba Estás ciego. No te acordás quién soy. Queda asentado acá. No voy a ir a lo penal todavía”, agregó la mujer, que a esa hora ya lo había denunciado ante la policía.

“UN MOVIMIENTO EN FALSO QUE HAGAS y retomo ABSOLUAMTENTE TODO”, advirtió Aravena. Horas después, el caso explotó en los medios y Salvio se ausentó a la práctica de Boca para hacer su declaración oficial ante la denuncia por "lesiones en contexto de violencia de género".