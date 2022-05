Durísimo mensaje de Alberto Fernández sobre la denuncia a Villa: "Me da un profundo asco"

Sebastián Villa fue denunciado por segunda vez por violencia de género y la noticia afectó a la interna de Boca. Mientas tanto, también se generó un fuerte debate social que derivó en la postura de Alberto Fernández, quien se mostró firme contra este tipo de casos.

"Es una pregunta muy difícil de contestar para un Presidente, lo digo con toda franqueza, porque su opinión tiene un peso superlativo. Lo que yo digo es que la sociedad argentina no puede soportar más conductas de esta naturaleza", manifestó el Presidente de la Nación ante la consulta sobre la situación de Villa y lo que implica que un futbolista esté denunciado.

En este sentido, Fernández manifestó su postura al respecto: "La Argentina tiene que ser respetuosa con el género que sea. No existe posibilidad de justificar que alguien por su sexo someta a otro". "Esto que digo vale para todos los casos. No es posible que seamos tolerantes con estas cosas. La vida del otro vale tanto como la mía", agregó.

En su charla con "Y ahora quién podrá ayudarnos" (Radio Con Vos), el Presidente sostuvo: "El sometimiento sexual de la mujer por la decisión de un hombre me da un profundo asco". Y cerró: "Esto no debería ser tema de debate en Argentina, deberíamos estar todos convencidos de que estas cosas no se pueden permitir".