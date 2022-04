A la denuncia que ya tomó la Justicia por atropellar a su ex pareja, se sumó un escrache de otra mujer con notoria repercusión en las redes sociales hacia Eduardo Salvio.

Duro escrache a Salvio en pleno escándalo: "Si no patearan bien la pelota..."

La noticia del día sigue sumando actualizaciones. Tras saberse que Eduardo Salvio atropelló a su ex pareja, Magalí Aravena, y darse a la fuga, el futbolista de Boca fue buscado por la policía hasta que desde su entorno, el abogado Mariano Cúneo Libarona salió a hablar por él y dio la versión de los hechos según el lado del futbolista.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y Aravena sufrió politraumatismos leves, pero que bastaron para que la causa no pase como un accidente de tránsito, sino que entró en la carátula de lesiones leves por violencia de género, algo que complica aún más a Eduardo Salvio.

El panorama es aún incierto y lógicamente hay dos versiones de los hechos: una del jugador de Boca y su entorno, y la otra de su ex esposa, donde la Justicia terminará determinando cuál es la fehaciente al recolectarse las pruebas en su totalidad.

Y si todo esto fuese poco, apareció en las redes sociales un escrache a Salvio por parte de una ex integrante del programa Gran Hermano. Yasmila Mendeguía fue la encargada de hacer público su chat de Instagram con el delantaro xeneize y fue contundente con lo informado.

Lo publicado en cuestión por la participante de GH en la edición 2016 y ex panelista del programa Infama fueron unas respuestas de Salvio a fotos de Mendeguía en novimiembre del año pasado, cuando supuestamente el jugador seguía en pareja con Magalí Aravena. Además, le dejó un durísimo mensaje para sus más de 400 mil seguidores defenestrando a "Toto": "Este es el que atropelló a su mujer? Estos hombres si no patearan bien la pelota estarían trabajando en una garita", sentenció la ex Gran Hermano. Sin desmerecer ningún oficio, pero lo declarado por la influencer en el mensaje donde escrachó a Salvio fue durísimo.