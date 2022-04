Durante el viernes, Alina Moine y Marcelo Gallardo volvieron a ser noticia. De la nada, explotaron nuevos rumores sobre una relación amorosa entre la periodista y el director técnico de River y eso generó una fuerte repercusión en las redes sociales, con muchos comentarios al respecto.

En "Socios del Espectáculo" (Canal 13), Luli Fernández contó que Alina mencionó: "Soy su novia, no soy clandestina". "Un amigo cercano a Marcelo me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente’. Gallardo y su ex se separaron hace años y ahora arrancó con Alina un vínculo ultra sólido y de familia ensamblada", agregó la panelista.

De todas maneras, luego la periodista Karina Iavicoli aclaró que Geraldine La Rosa, esposa de Gallardo, se comunicó con ella ante la noticia. "Ella dice que a Gallardo lo quieren destruir porque no soportan que sea el número uno. Y dice que sigue con él", mencionó.

Rumores aparte, al parecer Antonio Barijho se enteró de la noticia y no quiso quedarse callado. A partir de la frase que le atribuyen a Alina Moine, el exjugador de Boca disparó en sus estados de Whatsapp: "Se cansó de ser la clandestina jajaja". Desde hace tiempo el "Chipi" se queja del favoritismo del periodismo nacional con River y ahora aprovechó la ocasión para tirar otro comentario picante.