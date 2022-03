Esta semana explotó la polémica en Boca por la discusión que tuvieron Agustín Almendra y Sebastián Battaglia. Trascendió que el futbolista le faltó el respeto al director técnico y eso derivó en la decisión que sea apartado del plantel. Justo cuando estalló el tema, Sergio Agüero dio fuertes declaraciones sobre los juveniles.

En una charla por streaming con Coscu, el popular influencer juvenil, el Kun se refirió a los chicos de inferiores que llegan a Primera. "Hoy se perdió mucho el respeto, a los chicos hay que acostumbrarlos a que seas respetuosos y primero tienen que serlo los padres. Mi viejo me enseñó a no insultar a un compañero, a no insultar a un entrenador, sobre todo al entrenador", señaló.

Como era de esperarse, se vinculó esa frase con lo sucedido con Almendra en Boca. Pero ahora Agüero aclaró que no sabía nada del tema. "El otro día hablé del respeto, de los pibes, que se yo. Y justo se dio con lo del jugador de Boca... Yo no sabía que Almendra tuvo un problema. Tengo una suerte... Hablo de eso y ya pusieron: 'El Kun le habla a Almendra'", sostuvo.

Notoriamente molesto con los medios que utilizaron sus declaraciones como opinión sobre el escándalo de Boca, el Kun añadió: "Yo estaba hablando de los chicos, de los nenes... Qué timming el mío, parece que los tengo alquilados a los periodistas, ja. Ahora aparecí en tendencias por eso, no te la puedo creer".