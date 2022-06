En medio de su streaming, el Kun Agüero fue muy polémico con Roberto Tobar, el juez de Corinthians vs. Boca en Brasil.

El Kun, polémico con el juez de Corinthians-Boca: "Ahora que no juego más lo puedo decir..."

Boca igualó sin goles ante Corinthians en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y el arbitraje de Roberto Tobar fue un tanto polémico. Igualmente, los comandados por Sebastián Battaglia se volvieron conformes con el 0-0, pero siguen de cerca todo el revuelo que se generó entorno al encargado de impartir justicia.

Si bien el juez chileno cobró correctamente el penal infantil que cometió Marcos Rojo, omitió una mano que podría haberle dado un penal al Xeneize y una jugada similar a la de Rojo en el área contraria. Por ello, los hinchas argentinos quedaron enojados con su actuación y el Kun Agüero se sumó con una declaración polémica.

El Kun, polémico con el juez de Corinthians-Boca: "Este árbitro es un..."

"¿Pero qué hacés árbitro?", comenzó su descarga Sergio Agüero vía Twitch. Y continuó con una declaración extensa y un tanto polémica que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. ¡Estaba contenido todo eso, Kun!

"Este árbitro es un forro. Ahora lo puedo decir porque ya no juego más. Siempre que nos dirigió con Argentina... Es un pedazo de salame. Total a mi no me puede decir nada. Sos un forro", disparó Agüero muy enojado mientras seguía el resumen de Corinthians-Boca.

Luego, explicó una situación con un futbolista del Xeneize que hizo mucho ruido: "A Marcos Rojo lo tiene cruzado. Él le dijo de todo con la Selección una vez". Claro, los hinchas de Boca rápidamente se acordaron que fue a quien le cobró el penal.