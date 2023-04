El arrepentimiento de un ex arquero de la Selección Argentina: "Me hubiera gustado que me llame Boca"

Mientras Mariano Herrón continúa siendo el entrenador del primer equipo de manera interina, preparando lo que será el partido ante Colón como local por la fecha 10 de la Liga Profesional, en un encuentro en el que no podrá estar presente Darío Benedetto, tras salir lesionado contra Monagas, un arquero con pasado en la Selección Argentina, declaró que estuvo cerca de llegar a la institución y que le hubiera gustado.

Paulo Gazzaniga, arquero que atajó en la Selección dirigida por Lionel Scaloni en un amistoso ante México en noviembre del 2018, y que actualmente se desempeña en el Girona de España, con pasos previos en Gillingham, Southampton, Tottenham y Fulham en Inglaterra, es confeso hincha del Xeneize y en diálogo con DSports comentó que estuvo cerca de arribar al club.

"Me gustaría estar en el fútbol argentino. Es el lugar donde nací y me crié. Me hubiera gustado que me llame Boca en su momento", confesó el arquero, que en el 2020 manifestó sus ganas de llegar al Xeneize, cuando el arquero titular era Esteban Andrada. Además, agregó que "ahora está difícil, pero siempre tengo la ilusión".

En lo que va de la actual temporada, siendo el arquero del equipo español, el ex Tottenham lleva disputados 15 partidos disputados, en los que recibió 21 goles, mantuvo su arco en 0 en una oportunidad, y fue amonestado 3 veces.