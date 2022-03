A lo largo de los últimos meses, Giorgio Armas fue ganando mucha relevancia en las redes sociales. El astrólogo se hizo conocido en Internet por sus pronósticos sobre Boca (club del que es hincha) y la Selección Argentina. Y ahora envió un mensaje antes del duelo contra River de este domingo.

"Creo que humildemente se ha dado lo que fuimos trabajando: la Copa Argentina que ganó Boca o la Supercopa en su momento, o cuando vimos un año antes que la Selección iba a ganar la Copa América", recordó el tarotista en su charla con el Diario Olé. "Pero esta vez, más allá de esto tengo un pedido muy importante: veo muchas complicaciones con la gente de River en la cancha y me gustaría que sea todo tranquilo", avisó.

El primer detalle de Giorgio tiene que ver con el arbitraje. "En la lectura veo favorecimiento del árbitro para River. El árbitro no se debe dejar influenciar por la hinchada porque van a estar con todo de entrada, en los primeros 15 minutos más que nada", sostuvo. "Al árbitro se le puede ir el partido de las manos si no es justo, el hincha de River estará con mucha energía, no se debe dejar influenciar", indicó sobre Darío Herrera.

¿Quién va a ganar el Superclásico? Armas no se la jugó del todo: "En este partido veo todo muy parejo, me sale todo muy parejo, no logro encontrar un favorito para el domingo". "Nunca se sabe cuánto pueden cambiar las cosas en dos días, por eso quiero ser lo más preciso posible", aclaró. En cuanto a la camiseta amarilla, fue cauto: "Me quedo con lo que dijo Sebastián Battaglia sobre eso, yo no veo nada raro alrededor de esa camiseta y de ese color. Boca la eligió y por algo será".