La edición de ESPN F90 de hoy fue un tanto especial. Después de tres años de ausencia, con polémica en el medio, Raúl Cascini volvió al programa que conduce Sebastián Vignolo pero esta vez como integrante del Consejo de Fútbol de Boca. Limadas algunas asperezas, al "Mosquito" le preguntaron de todo.

El primero en levantar la mano fue Oscar Ruggeri, para tocar un tema que causó mucho revuelo en su momento. "Me gustaría saber por qué la bajada de micro esa, cuando vos sabés que vos, yo o Riquelme no bajamos ni en pedo. Para mí es un error", le dijo el Cabezón en una pregunta sin ningún tipo de vueltas.

"Para nosotros, para el plantel y para los que estuvimos en ese momento, no fue un error. Solamente Román quería hablar con el plantel, es la realidad. Pueden bajar", explicó Cascini para la posterior reacción de Ruggeri. "Ya estaban en el micro, Raúl. No me digas que podían bajar", retrucó el panelista de ESPN F90 en un cruce de "jugador a jugador", tal como lo definió el campeón del mundo en 1986.

Diego Fucks interrumpió el mano a mano para recordar una frase de Sebastián Battaglia luego de lo ocurrido con Riquelme y los jugadores. "Al técnico no le gustó lo que pasó. Yo pensé que le hablaba a los periodistas, pero se refería al episodio del micro", a lo que el "Mosquito" contestó: "Ya fue aclarado eso". ¿Fin de tema?

Ruggeri no quedó conforme con la respuesta del entrevistado y fue por más: "Riquelme no bajó de la nada y se le ocurrió en el micro decir 'vamos para abajo'. Esto está charlado, ahí arriba en el palco cuando los veo tomando mate a todos juntos". La respuesta de Cascini produjo un nuevo cruce. "No pasa nada Oscar", una devolución que al Cabezón no le gustó: "Dale, Raúl". El primer tema que causó tensión en el estudio.