Boca y Racing jugaban un partido caliente desde la previa. Con dos equipos muy competitivos y el peso específico de una semifinal, el Xeneize contaba además con la carga emocional de Sebastián Villa, quien horas antes del encuentro recibió una nueva denuncia por una supuesta violación e intento de homicidio. Por eso, instantes después de la victoria, el colombiano realizó un posteo en sus redes.

"Tomala vos damela a mi el que no salta es un violín", cantaron enojados por la presencia de Villa los hinchas de Racing y le hicieron pasar 90 minutos muy complicados al colombiano que estuvo en duda hasta el último momento. Tras la clasificación a la final y con un penal bien pateado en su espalda, no dudó en meter una historia rápidamente.

El desafiante posteo de Villa tras el triunfo de Boca

Junto a una imagen sentado en el vestuario de Lanús y abrazado a sus compatriotas Jorman Campuzano y Frank Fabra, Villa posteó: "A la final. Dios nunca me abandona, vamos por otro título". En las redes se genera una grieta entre los pocos que lo respaldan y la mayoría que lo quiere lejos del club.

Además, cabe destacar que las historias comprometedoras del colombiano no comenzaron después de la victoria. Antes del duelo también tiró una indirecta con una canción de Daddy Yankee. "Yo soy figura pública, estoy expuesto a la crítica de gente buena, gente humilde, gente estúpida, gente chismosa, gente morona. Parásitos que le gusta hacerle daño a otras personas, gente que te dan una crítica constructiva. Gente mala, que no merece estar viva. Gente puerca, gente que brega al 100. Gente que simplemente no le caigo bien", sonaba de fondo en la historia del colombiano en Instagram.