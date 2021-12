El delantero con gran paso por Boca no descarta regresar al club de la Ribera y una posibilidad de que lo haga tempranamente se puede abrir por un conflicto con su club.

Darío Ismael Benedetto es estadísticamente el mejor centrodelantero de Boca desde que Martín Palermo se retiró en 2011. 69 partidos con 39 goles y 11 asistencias fueron sus números, además de una imponente presencia en partidos importantes. Todo esto, sin contar su fuerte arraigo con el club de la Ribera.

Confeso hincha de Boca, cuando estuvo por llegar puso cerca de un millón de dólares de su bolsillo para concretar su arribo desde el América de México. Y no solo pagó su llegada con dinero, sino que también lo hizo con rendimientos superlativos.

A mediados de 2019, el "Pipa" emigró a Europa para cumplir uno de sus sueños pendientes: jugar la Champions League. Lo hizo con el Olympique de Marsella de la Ligue 1. Y tras dos años en el equipo francés, actualmente con el mando de Jorge Sampaoli se dio a conocer que Benedetto no iba a ser tenido en cuenta y fue traspasado al Elche español, club al que llegó en agosto de este año.

Sin embargo, en este fin de año Benedetto se encuentra en Argentina y desde nuestro país dejó en claro que quiere regresar al Xeneize: "Lo dije en su momento cuando me fui. A Boca voy a volver ya sea como hincha o jugador. Yo estoy agradecido con la gente de Boca por el cariño hermoso que me brindan hasta el día de hoy. Ojalá que el día de mañana pueda volver". Este regreso podría darse más temprano que tarde por un particular hecho que vincula su actual club con el club de la Ribera.

Resulta que en el Elche se encuentra Iván Marcone, ex Boca que fue vendido al club de Christian Bragarnik. Y según informó el periodista Matías Bustos Milla, el equipo ubicado en Alicante le debe parte del pase de Marcone al Xeneize, por lo que quizá puede negociarse la contratación de Benedetto dentro de esa deuda. Además, el periodista de TNT Sports explayó que el delantero "sabe que para volver a Boca tiene que hacer un esfuerzo con su contrato", donde además ya sabe que las puertas del club están abiertas para él. Esto se lo dijo Riquelme más de una vez y que la última no fue hace tanto tiempo. ¿Vuelve a Boca pronto?