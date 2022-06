Después del duro golpe que resultó ser la salida de Eduardo Salvio, quien continuará con su carrera en el fútbol mexicano, en el mundo Boca están tratando de encontrar a un refuerzo que tenga poder de reventa y que sea más joven que el ex Benfica. Lógicamente, para Juan Román Riquelme no es sencillo, pero trabaja a sol y sombra.

Es uno de los mercados de pases más austeros de la historia, pero no porque la dirigencia del Xeneize así lo quiera. Los problemas económicos que hay dentro del país por la gran inflación, provoca que los futbolistas piensen dos veces (o más) si es que deciden llegar a Argentina.

Ahora, el vicepresidente está pensando en sumar a un jugador del ámbito local y para ello, tendría dentro del plantel azul y oro a una pieza que resultó ser muy importante para el entrenador, pero que ahora está relegado. Cuando todos creían que el futuro de Agustín Almendra estaría en el exterior, o que podría salir a préstamo, a Riquelme se le prendió la lamparita y lo utilizaría como moneda de cambio.

Durante las últimas horas, Andrés Fassi, el presidente de Talleres, admitió que le interesaría contar con los servicios del mediocampista interno, más allá de que no tiene rodaje por un esguince de tobillo y porque Sebastián Battaglia lo relegó tras la discusión que mantuvieron hace algunos meses durante un entrenamiento. “¿Almendra? Me gusta”, expresó en diálogo con Radio La Red. Y continuó: “Me reuní con Román, pero no hablamos de Valoyes”.

En el Xeneize son conscientes de que Talleres solicita una suma de 10 millones de dólares por el extremo colombiano de 25 años, por lo que buscarían reducir el monto con un intercambio en el que esté vinculado el futbolista surgido de las inferiores boquenses. ¿Se dará?