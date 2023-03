17 partidos dirigdos, con 10 victorias, 2 empates y 5 derrotas marcan el paso de Ricardo La Volpe como entrenador de Boca en la temporada 2006, reemplazando a Alfio Basile, quien pasó a ser DT de la Selección Argentina, en una etapa que quedó marcada por perder de forma insólita el Apertura 2006, en lo que podía ser el primer tricampeonato de la historia del club.

En diálogo con ESPN, La Volpe, quien luego de su paso por Boca tuvo etapas en clubes importantes de América como Velez, Monterrey, América de México y la Selección de Costa Rica, habló sobre su recordado período en el equipo de La Ribera, comentando un curioso apodo que le pusieron sus dirigidos.

"En Boca sentía que me miraban mal. No me iba a ir a pelear porque podíamos terminar en trompadas, alguna iba a pegar, eso seguro", comenzó el entrenador. Y agregó: "Te miraban por abajo. Otra cosa que me dolió mucho fue que me digan 'el mexicanito'. A mí no me lo decían, sabía que por ahí decían '¿Que quiere este?'".

Además, comentó sobre el plantel: "No estaban acostumbrados a trabajar, y llegue a un equipo ganador, que días antes había ganado la Copa Sudamericana. Yo sabía todo eso. Si bien había dirigido un Mundial, México no es potencia. Si hubiera llegado Guardiola todos lo hubieran alabado, porque los jugadores te miden".