Agustín Rossi atraviesa el mejor momento de su carrera. En estos momentos, el arquero es una de las grandes figuras del plantel de Boca y varios equipos importantes del mundo lo observan para el futuro. A horas del Superclásico frente a River, hasta Roberto Abbondanzieri lo elogió.

El "Pato", uno de los mejores arqueros de la historia del Xeneize, habló con TNT Sports sobre el partido de este domingo y, en primera instancia, auguró un triunfo azul y oro. "¿Un pronóstico para el Superclásico? Por ser en La Bombonera, me parece que Boca se queda con los tres puntitos...", sostuvo.

Además, dejó en claro que hay tranquilidad si el Millonario tiene un tiro desde los doce pasos: "Si hay un penal es imposible... Tenemos al Superman Rossi". Eso sí, también aclaró: "Yo la verdad que lo único que quiero en este momento es que no haya más penales en contra de Boca. Pero no porque uno no quiera que pierda Boca o que no haya penales...".

"El tema es que Rossi está cada vez más cerca mío de superarme en los penales. Pero bueno, espero que siga así de última jaja", bromeó Abbodanzieri. "Yo tengo 24 penales atajados. Y Rossi creo que tiene algo de 17, 18. No, pero no me fijo en eso. Es un monstruo la verdad, mis felicitaciones", repasó el "Pato".