Con un doblete de Enner Valencia, Ecuador le ganó a Qatar por 2 a 0 en el partido inaugural del Mundial de Qatar. Mientras se disputaba este partido, Carlos Zambrano, el defensor de Boca, publicó dos curiosas fotos en su perfil de Instagram.

Disfrazado de jeque árabe, con una túnica blanca y el típico sombrero de árabe, posó en un sillón con todos los edificios de Dubai de fondo, acompañado de un comentario grasioso: "Gracias DIOSITO �� x cada momento en mi vida ! Con esa ropa una se siente un jeque ����♂️���� aunque no puedo negar q a todo q veía vestido así , pensaba que eran millonarios ���� pero cuando me lo puse yo ! Ahí me di cuenta q no es así". Además, subió otra foto igual vestido, haciendo señas de indicaciones.

El defensor, se encuentra de vacaciones hasta el 6 de diciembre, día en el que Boca volverá a los entrenamientos. Aún, no se sabe quién será el DT para esa fecha, ya que esta semana se juntarán Juan Román Riquelme y Hugo Benjamín Ibarra por la continuidad del entrenador. Todo indica, que Ibarra seguirá en el 2023.

Zambrano, no podrá ser tenido en cuenta en el primer partido del año, ya sea por la Liga Profesional 2023 o en la posible Supercopa a disputarse en Abu Dhabi, ya que recibió una fecha de suspensión tras ser expulsado ante Racing en el Trofeo de Campeones 2022.