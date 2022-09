Siempre se supo que a Juan Román Riquelme le gusta comer asado porque él siempre lo manifestó en entrevistas. Pero en el último tiempo, precisamente desde que es vicepresidente de Boca, el tema se volvió un comentario recurrente a la hora de definirlo. Y él parece no tener problema con eso.

Tras la victoria del Xeneize sobre River en el Superclásico, el dirigente charló con ESPN y le preguntaron por los asados que suele organizar en el predio de Ezeiza. Román no solo no se achicó sino que revalidó la apuesta y los hinchas se volvieron locos en las redes sociales.

"¿Hoy hay pizza o asado?", le preguntó Sebastián Vignolo. Y Román respondió: "Hoy hay asado... El jueves comimos asado con los técnicos de inferiores, a la noche. El viernes comimos asado con el plantel. El sábado tuvimos que comer asado porque tuvimos la visita de Óscar Córdoba, que quería comer...".

"Así que jueves, asado; viernes, asado; sábado, asado... Y hoy se está preparando el asado porque teníamos la seguridad de que íbamos a ganar, así que ahora vamos a comer asado", completó Riquelme. Y aseguró: "¿Colesterol? No me interesa jaja, mientras ganemos el clásico no me interesa, como asado todos los días...".