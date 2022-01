Este lunes a las 21, en La Plata, Boca se medirá ante Colo Colo por el Torneo de Verano. Será el primer amistoso de la pretemporada para el equipo de Sebastián Battaglia, quien tomará esta oportunidad para darle rodaje a varios jugadores que quiere observar de cara al inicio de la competencia oficial.

Mientras el club de la Ribera se prepara para el partido de esta noche, un futbolista del rival tiene un objetivo en mente: pedirle una foto a Juan Román Riquelme. Uno de los jugadores del Cacique admira al vicepresidente de Boca y en la previa lo definió como "El último 10".

El domingo, Leonardo Gil subió una foto recordando el día en el que tuvo que marcar al mítico enganche, en un Boca-Olimpo de 2014. El mediocampista ahora juega en Colo Colo y estará en el partido de este lunes. "No soy tan cholulo porque soy medio vergonzoso. Pero si está solo, tal vez le pido una foto. En público no me da, ja", dijo en el Diario Olé.

Sobre esa ocasión en la que tuvo que marcarlo, el "Colo" recordó: "Esa experiencia fue inolvidable. Siempre uno trata de hacer lo mejor en la cancha pero a veces se encuentra con cada monstruo... Yo siempre digo que fue un placer tratar de marcarlo. Porque marcarlo es otra cosa, ja". "Walter Perazzo, que era el DT de Olimpo, nos había dicho: 'Ojo que Román te engancha'. ¡Pero no se la podíamos sacar! Riquelme es un distinto. Para mí sigue siendo el último 10", aseguró.