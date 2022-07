"Es un nuevo comienzo, estoy contento. Una aventura más en mi carrera. Tengo las mejores expectativas", manifestó Eduardo Salvio en el aeropuerto, antes de irse de Argentina. El futbolista no llegó a un acuerdo para la renovación de su contrato en Boca y por eso quedó libre. Su carrera continuará en México: arregló su llegada a Pumas de la UNAM.

Antes de subirse al avión, el "Toto" hizo un balance de su estadía en el Xeneize: "Para mí fue un sueño poder vestir la camiseta del equipo del que soy hincha de toda la vida. Lo disfruté mucho y me voy feliz". "Lo más lindo es el reconocimiento de la gente, quiere decir que uno hizo las cosas bien. De mi parte di todo, por eso me voy feliz", agregó.

Con respecto a la negociación con Boca por la renovación de su vínculo, Salvio fue contundente. "Siempre la posibilidad de irme estaba porque la oferta de renovación demoró bastante. Sabía que la chance de irme estaba pero es parte de esto... El club quería una cosa y yo otra. Me voy pero está todo bien, me voy contento y les deseo lo mejor", aseguró.

"Yo esperé a Boca hasta el final, por eso no cerré nada con ningún club. Siempre le dije a mi representante que quería esperar la oferta de Boca hasta el último día. Llegó y no nos pusimos de acuerdo. Pero me voy feliz", sentenció el delantero. ¿Habrá respuesta desde Boca?