El posteo de Cardona tras el partido ante Sarmiento y el particular apodo que le puso un exBoca

Edwin Cardona fue una de las grandes figuras de Boca en el triunfo ante Sarmiento. El colombiano de a poco parece recuperar su mejor versión y eso ilusiona a todos los hinchas. Sin embargo, su continuidad no está asegurada.

"Me vengo preparando de la mejor manera, se habla mucho y también se especula mucho, pero yo sé lo que soy. Lo que digan de afuera, me fortalece para seguir trabajando", dijo el colombiano sobre su presente. En cuanto su continuidad, aseguró: "Dejo todo en mano de Dios y de las personas encargadas. Quiero aprovechar día a día y disfrutar lo máximo que se pueda, aunque si dependiera de mí, me quedaría en Boca".

Luego del partido, Edwin publicó una foto en su cuenta de Instagram y envió un mensaje. "Esfuerzo y disciplina... #vamosboca #graciaseñorjesús", escribió el mediocampista ofensivo.

La publicación tuvo varios comentarios, entre ellos el de su amigo Wilmar Barrios, exjugador de Boca. El volante central que juega en el Zenit de Rusia le puso un extraño apodo: "Crandona". En cuanto al futuro de Cardona en el Xeneize, todavía no hay confirmaciones: su opción de compra es alta y eso complica la gestión.