Edwin Cardona llegó a Boca en julio de 2017 por expreso pedido del entrenador de aquel entonces, Guillermo Barros Schelotto. El colombiano que en ese entonces tenía 25 años era figura en Rayados de Monterrey pero aceptaron cederlo a préstamo por 18 meses al club de la Ribera con una elevada opción de compra.

Pese a que sostuvo un buen nivel y fue importante en su primer ciclo con la camiseta xeneize, el cafetero poco a poco fue perdiendo protagonismo y tuvo episodios polémicos fuera de las canchas, lo que hicieron que no se quede en la institución azul y oro y que deje de tener consideración internacional en la Selección de Colombia.

Hoy, lejos de aquel contexto de su primer paso por Boca (luego tuvo un segundo ciclo en 2020 y 2021), Edwin Cardona habló de cómo sufrió su ausencia en la lista de la Selección Colombia en lo que fue la citación al Mundial 2018, en la que no estuvo por su merma futbolística en ese entonces en el Xeneize. Cabe recordar que el entrenador del combinado cafetero en ese entonces era José Néstor Pekerman y el volante que por esas fechas jugaba en Boca era un habitual convocado al seleccionado.

En reciente diálogo con Radio Munera, en Colombia, Cardona recordó aquel momento como uno de los más difíciles de su carrera. “Yo ya estaba habilitado. Con la persona que me reuní estaba en Argentina. Me dijeron que estuviera tranquilo, que yo iba a estar en el Mundial. Nosotros jugamos un partido en Boca y nos dieron una semana de descanso para llegar bien a la Selección“.

Luego, sumó detalles de cómo finalmente se dieron los acontecimientos que lo dejarían afuera de la lista mundialista, con un relato del momento en que se enteró de la noticia, a bordo de su auto. “Yo vine a Medellín y ese día casi nos matamos con mi familia. Yo iba conduciendo hacia San Jerónimo, donde es mi casa, y de repente me llamaron de un número ‘x’. La persona que estaba encargada en ese momento me dijo que no iba a estar. Yo solté el volante en ese momento porque no me la creí. Iba con toda mi familia, y fue todo muy raro“, cerró el volante.

Su ausencia en el Mundial 2018 repercutió fuertemente en el rendimiento de Cardona, ya que si bien en aquel entonces venía en baja, en los meses posteriores a ese episodio, hasta el final de su cesión en diciembre de dicho año perdió el puesto de titular en Boca y terminó regresando a Monterrey para comenzar el 2019 allí. Luego, vagó por Pachuca, Tijuana, regresó a Boca, pasó por Racing y América de Cali y actualmente se encuentra en Atletico Nacional, el club de sus amores.

El paso de Edwin Cardona por Boca

Entre sus dos ciclos en Boca (junio de 2017 a diciembre 2018 y julio 2020 a diciembre 2021), el colombiano disputó un total de 92 partidos en los que anotó 18 goles y repartió 21 asistencias. Además, ganó 3 títulos locales en sus dos pasos por la institución.